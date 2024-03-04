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فهد الغانم أعيان للإجارة تستهدف الفرص التشغيلية وتحسين أداء أصولها

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للاجارة والاستثمار فهد علي الغانم أن «أعيان» استهلت العام 2023 بإدراجها في السوق الأول والذي جاء ليترجم العمل الدؤوب الذي تم في الشركة خلال الفترة السابقة، والذي يعكس مدى اهتمام المستثمرين بالشركة.
حديث الغانم جاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة العادية لشركة «أعيان للاجارة والاستثمار» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي عقدت ظهر أمس بنسبة حضور بلغت 64.27% والتي وافقت على كل بنود جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.5% على المساهمين.
وأضاف أن «أعيان» استمرت خلال العام 2023 ولاتزال في السعي نحو تنفيذ استراتيجيتها التي ترتكز على خلق توازن ملائم في أصول الشركة، والبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة في سبيل تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز المركز المالي للشركة.
وأشار الغانم إلى أن الشركة ركزت على نمو كل قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام الماضي، حيث ترى أن نمو قطاع التأجير التشغيلي خلال العام 2023 وفقا لخطة الشركة جاء مدفوعا بالطلب المستمر على السيارات الجديدة والمستعملة، موضحا أن قطاع الاستثمار بدأ في حصد جزء من نتائج استثماراته التي تمت خلال الفترات الماضية.
أما على صعيد القطاع العقاري فقد أوضح الغانم أن القطاع العقاري بدأ تنفيذ خطة الشركة الرامية إلى إعادة تشكيل المحفظة العقارية من خلال بيع مجموعة من العقارات ذات العوائد المنخفضة والبحث عن فرص للاستثمار في عقارات جديدة تستهدف الشركة منها تحقيق عوائد أفضل في ظل مخاطر مدروسة ومتناسبة مع أصول الشركة.
وتابع قائلا: «بفضل من الله ومن ثم تلك الجهود المتضافرة من قبل الجهاز التنفيذي في الشركة قفزت أرباح الشركة خلال 2023 لتصل إلى صافي أرباح يقارب 12.4 مليون دينار مصحوبا بارتفاع ايجابي لمعظم المؤشرات المالية الخاصة بالشركة».
البيانات المالية
واستعرض الغانم أداء الشركة خلال العام 2023 قائلا: «إن إجمالي الإيرادات شهدت نموا بلغ 34% لترتفع من 19.1 مليون دينار في 2022 إلى 25.5 مليون دينار في 2023، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% لترتفع من 151.3 مليون دينار في 2022 إلى 153.7 مليون دينار في 2023، وكذلك الحال بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين التي ارتفعت بنسبة 7% من 91.2 مليون دينار في 2022 إلى 98 مليون دينار في العام 2023 فيما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة 8% من 137 فلسا في 2022 إلى 148 فلسا في 2023».
وأشار الغانم إلى أن المحافظة على هذا الاداء الإيجابي وتعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة لهو الهدف الأساسي التي تعمل الشركة للوصول إليه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن «أعيان» تعمل على استهداف الفرص التشغيلية في القطاعات المختلفة وتحسين أداء أصولها المالية وفقا لخطة محددة مرصودة من قبل مجلس الإدارة.
واختتم الغانم كلمته بقوله ان الجهاز التنفيذي في «أعيان» مستمر في تحقيق استراتيجية العمل المقرة من قبل مجلس الإدارة، حيث يضع الجهاز نصب عينيه استمرار تحقيق النتائج التشغيلية الايجابية التي من شأنها تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز مكانة الشركة في السوق، كما يتطلع إلى استمرار الاداء الإيجابي بمستويات متفاوتة لكل قطاعات الشركة أخذا بعين الاعتبار التحديات المحيطة الذي يشهده العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

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