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نيسان تطرح زد بروتو 2024 الجديدة في أسواق المنطقة

3/4/2024 11:07:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة نيسان العالمية ممثلة بوكيلها الحصري في الكويت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، عن طرح الإصدار الحصري لسيارة نيسان «زد بروتو» 2024 الجديدة في أسواق الشرق الأوسط، والتي تقدم لعشاق القيادة الرياضية جرعة إضافية من التشويق والإثارة خلف عجلة القيادة. وبذلك تنضم سيارة «زد بروتو» (Z Proto) الحصرية التي تتميز بتحسيناتها الجمالية الفريدة من الداخل والخارج، إلى مجموعة سيارات نيسان «زد» للعام 2024 كجزء من مجموعة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في الكويت.
ويوجه هذا الطراز الحديث تحية اعتزاز بتراث هذه السيارة الرياضية العريقة، حيث تتميز نيسان Z Proto 2024 بلونها الرمادي الفريد من نوعه، والذي تستكمله عجلات معدنية سوداء، وسقف أسود، بالإضافة إلى مساميك مكابح باللون الأصفر. وتمتد الألوان المميزة إلى داخل المقصورة مع لمسات باللون الأصفر مدمجة بدقة مع لوحة القيادة والمقاعد المصممة خصوصا، ما يجعل من نيسان «زد بروتو» إحدى أبرز السيارات الرياضية المتميزة في عالم السيارات الرياضية.
وتعد نيسان Z، بمثابة شهادة على شغف علامة نيسان وتفانيها في ريادة عالم السيارات الرياضية، فقد كانت أول سيارات أداء رياضي يابانية منذ العام 1969.
وتتميز سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة بتصميمها الخارجي الأنيق ومظهرها الذي يعكس احترامها لإرثها العريق، ويعكس ذلك تصميمها الرياضي التقليدي بالدفع الخلفي، مع غطاء محرك طويل، وخلفية منخفضة، وملامح جمالية بالظلال تذكر بالجيل الأول من سيارة نيسان «زد فير ليدي 240» وتتميز خلفية السيارة بمجموعة من المصابيح المدعومة بتقنية إضاءة LED ثلاثية الأبعاد الجديدة، التي تذكرنا بتصميم (ZX300) الشهير.
ومن الداخل، تمزج المقصورة بين التقنيات الحديثة واللمسات العتيقة، ويستوحي تصميم واجهة التحكم المركزية الإلهام من الأجيال السابقة مع 3 مقاييس تناظرية على لوحة العدادات ومفاتيح التحكم في مكيف الهواء بالقرب من ناقل الحركة. وتساعد شاشة العدادات الرقمية القابلة للتخصيص قياس 12.3 بوصة مع 3 أوضاع فردية للسائقين، على فهم المعلومات المهمة بنظرة واحدة وتتضمن نقطة التحول بالخط الأحمر عند موضع الساعة 12، وهي مستوحاة من سيارات السباق الحديثة.
ويهيمن مفهوم العلاقة القوية بين الإنسان والآلة على شخصية سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة، المزودة بمحرك من 6 اسطوانات على شكل الحرف V سعة 3 ليترات مع شاحن توربيني ينتج 400 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة و475 نيوتن متر من عزم الدوران يبدأ من 1600 إلى 5600 دورة في الدقيقة. وتشتمل الطرازات المجهزة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ذات نسبة سرعات قريبة، على نظام تحكم متقدم للمساعدة عند الانطلاق لتحديد أولويات التسارع والسماح بالقدر الأمثل من اندفاع العجلات. ويوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 9 سرعات تسارعا مباشرا مع نسبة سرعات واسعة لتجربة قيادة جذابة.

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