Tuesday, 05 March 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العبدالكريم بورصة الكويت تؤمن بأن إدماج المرأة في العمل يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

3/4/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت بورصة الكويت جلسة حوارية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي قدمتها هيدويغ نوينز العضو المنتدب لاتحاد المصارف الدولي، ورئيس منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة»، وهي منظمة تدعم تمكين المرأة والاستفادة من العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات. كما شاركت سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي لدى الكويت آن كويستينن في إلقاء كلمة للحضور الذي تضمن موظفي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الالتزام الراسخ للاتحاد الأوروبي وبورصة الكويت بتمكين المرأة في المجال الاقتصادي، والذي شمل سلسلة مشاركات متنوعة لأفضل الممارسات المتعلقة بزيادة حصة المرأة في المناصب القيادية، بما فيها على مستوى المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات. ذلك، وقام وفد الاتحاد الأوروبي بتنظيم محادثات عامة وخاصة مع المنظمات الكويتية وشركات القطاع الخاص حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة ومعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إضافة إلى الحوار المفتوح الذي شهدته الفعالية.
وخلال الحوار، وظفت نوينز خبراتها الواسعة لتقديم توجيهاتها للمشاركين واستعرضت مسيرتها المهنية التي تمتد على مدار 30 عاما. كما قدمت أفكارا متعلقة بالمساواة وتمكين المرأة، والتي تضمنت تجربتها في عضوية المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الدول الصناعية السبع.
كما شاركت أيضا تجاربها بصفتها رئيسة منظمة النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة، حيث تعمل بفاعلية على تعزيز المساواة والادماج في مناصب المديرين التنفيذيين ومجالس الإدارة في أوروبا، إضافة إلى منصبها رئيسة منتخبة لشبكة النساء التابعة لبنك BNP Paribas. وكانت نوينز قد حصلت خلال العام 1999 على جائزة «سيدة أعمال العام».
وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن، بمبادرة بورصة الكويت للمساهمة في تنظيم هذا الحدث. وقالت: ضمن جهودنا التعاونية مع الكويت، نولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وتعزيز المساواة والشمولية في جميع القطاعات. ونتعامل مع هذه القيم على أنها أسس راسخة لرؤيتنا المشتركة لمستقبل مشرق وعوامل محورية في دفع عجلة التنمية المستدامة والابتكار، لذلك نهدف من خلال هذا العمل الجماعي إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لكل فرد للمساهمة في نمو مجتمعاتنا وتعزيز قدرتها على الازدهار.
وأضافت: يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الكويت لتعزيز هذه المساعي، وترسيخ شراكتنا القوية لدعم المجتمعات التي يتم فيها الاهتمام بتمكين المرأة وإدماجها، والاستماع لكل الأصوات. أتقدم بالشكر الجزيل لبورصة الكويت على مبادرتها بإقامة هذا الحدث، وآمل أن أرى المزيد من مؤسسات القطاع الخاص وهي تسلك نفس هذا المسار لإحداث التأثير الإيجابي الحقيقي في المجتمع.
وتأكيدا على حاجة المؤسسات إلى تبني الإدماج والشمولية، قالت هيدويغ نوينز: تعد قضايا تمكين المرأة وترسيخ المساواة ضرورات أخلاقية وعناصر أساسية لنمو مجتمعاتنا وتعزيز الابتكار فيها. ذلك ونهدف من خلال التعاون والإرشاد وتقديم المبادرات النوعية إلى كسر السقف الزجاجي وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للوصول إلى مناصب عليا والمشاركة في صنع القرار. ومن خلال القيام بذلك فإننا لا ندعم تمكين المرأة فحسب، بل نثري مجتمعاتنا أيضا بوجهات نظر متنوعة وأنماط قيادية مبتكرة، والتي تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات المعقدة التي نعيشها في عالم اليوم.
بدورها، أشارت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إلى الاهتمام اللافت الذي تبديه البورصة لتمكين المرأة. وقالت: في إطار دورها الداعم لجهود الأمم المتحدة لتمكين المرأة، استمرت بورصة الكويت خلال السنوات الماضية بزيادة الوعي لتمكين المرأة وتعزيز سياسات التنوع والادماج، وقامت بتوفير الدعم للنساء في مساعيهن لتولي أدوار قيادية، إيمانا منها بأن هذه الجهود تساعد في إنصاف المرأة وتشجيعها.
كما أضافت: تؤمن بورصة الكويت بأن إدماج المرأة في العمل وتشجيعها على التطور والارتقاء بدورها في المناصب القيادية يسهم بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية. ختاما، يسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان الى السفيرة آن كويستينن وهيدويغ نوينز على مساهماتهما القيمة في إنجاح هذه الفعالية التوعوية، وأتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل بما يساعدنا على مواصلة تقديم المبادرات التي تنسجم مع التزامنا بإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

MENAFN04032024000130011022ID1107934388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث