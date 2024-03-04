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الخليج للاستثمار الإسلامي تستحوذ على شركة مرخصة لإدارة الاستثمار والأصول في السعودية

3/4/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق التوسع المخطط لشركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» (GII) عبر المملكة العربية السعودية زخما كبيرا من خلال الاستحواذ على كيان مرخص من هيئة السوق المالية السعودية (CMA).
وستشمل عمليات GII في المملكة العربية السعودية استشارات التمويل المؤسسي وإدارة صناديق الاستثمار والأصول والأسهم الخاصة والتمويل المهيكل. وتسمح تراخيصها التنظيمية بالعمل كمدير أصلي ووكيل ومنسق، وترتيب وتقديم المشورة بشأن العروض المالية، وإدارة صناديق الاستثمار.
وكمجموعة استثمار بديلة عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع أصول تحت الإدارة تزيد على 4.5 مليارات دولار، تشمل استثمارات GII الحالية في المملكة حصة الأغلبية في عيادات المسواك، أكبر سلسلة لعيادات طب الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وحصة كبيرة في شركة عبير الطبية، وعمليات استحواذ أخرى على شركات سعودية لتصنيع الأغذية على وشك الاكتمال. تشتمل الشبكة الواسعة لعلاقات الاستثمار لدى GII فروعا دولية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والهند.
وعلق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي GII، قائلا: يقوي هذا التطور المرحب به خطط GII لتعزيز عملياتها في المملكة، حيث يوسع استثماراتنا الأخيرة في شركات الرعاية الصحية وتصنيع الأغذية السعودية بإضافة أداة استثمار وإدارة أصول قوية، ولا تزال لدينا رغبة قوية في تنمية حضورنا هنا من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة مع المستثمرين السعوديين وغيرهم من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي GII: ممتنون للغاية لهيئة السوق المالية السعودية على معالجتها السريعة لعملية الاستحواذ لدينا، والتي من خلالها يمكن لشركة GII الاستفادة من علاقاتها القائمة في المملكة لتلعب دورا أوسع في الاقتصاد السعودي سريع النمو، حيث يمكن أن تؤدي فرص الاستثمار الجذابة إلى مزيد من التطوير والعوائد المتزايدة والمزايا الإيجابية للجميع.

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