باراثان باسوباثي رئيسا تنفيذيا جديدا لـ الجزيرة

مروان بودي: روهيت راماشاندران نجح بقيادة الشركة لمرحلة توسع محورية شهدت خلالها نمواً ملحوظاً

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن تعيينها باراثان باسوباثي (ويعرف باسم بارا) رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، وذلك خلفا لرئيسها التنفيذي الحالي روهيت راماشاندران، والذي يتنحى عن منصبه بعد أكثر من 7 سنوات قاد فيها توسع الشركة بنجاح.ويتمتع بارا بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال الطيران والنفط والغاز وإدارة سلاسل التوريد، حيث شغل من بينها منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الجزيرة سابقا. وتمتد خبرته في مجال الطيران في قطاعات الشؤون المالية والتشغيلية وكذلك شراء الطائرات وتأجيرها، وسيتولى بارا منصبه الجديد اعتبارا من 26 مارس 2024.وتعقيبا على هذا التغيير، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «لقد حظي روهيت باحترام كبير من قبل أقرانه في صناعة الطيران على مر السنوات لما حققه من نجاحات في قيادة طيران الجزيرة عبر مرحلة توسع محورية شهدت خلالها نموا ملحوظا وحافظت على تميزها التشغيلي وواصلت خلق القيمة لصالح المساهمين. وبرز روهيت طوال هذه المرحلة كقيادي شغوف صاحب رؤية ونظرة مستقبلية، وممثلا حقيقيا لعلامتنا التجارية، وقدوة لموظفي الشركة».وأضاف أن أسطول طائرات طيران الجزيرة توسع 3 أضعاف خلال فترة رئاسة روهيت، ويعود الفضل لذلك الى العلاقات القوية التي قام بتوطيدها مع شركاء رئيسيين وبدعم من فريق عمل الشركة المتميز، كما توسعت شبكة وجهات الشركة إلى 65 وجهة، ونقلت الشركة أعدادا قياسية من الركاب، وحققت نتائج غير مسبوقة، وبادرت كذلك ببناء مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي يولد إيرادات قياسية ويدعم هذا النمو. وأعرب بودي عن امتنناه للنهج الذي كان قد اتخذه روهيت خلال فترة جائحة كورونا، حيث قاد الشركة عبر التحديات التي أثرت مباشرة بقطاع الطيران، ورسخ أسس ثابتة مكنت الشركة من مواصلة نموها ووضعها بموقع مالي وتشغيلي قوي ومرن يسمح لها الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتها، حيث تستعد الشركة لتسلم طلبية مكونة من 26 طائرة من طراز A320neo وA321neo. وتقدم بودي بجزيل الشكر الى روهيت على مساهماته الاستثنائية في طيران الجزيرة على مدى السنوات الماضية.وعن تعيين بارا رئيسا جديدا، قال بودي: «كان بارا رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية في طيران الجزيرة سابقا بين عامي 2007 و2010، وكان له دور رئيسي في تأسيس شركة سحاب لتأجير الطائرات التابعة. بارا قيادي بارز ويعود إلى طيران الجزيرة بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال الطيران، بما في ذلك خبرة في السلامة والتميز التشغيلي وكذلك على مستوى خدمة العملاء وخاصة في الأسواق النامية. إن تعيين بارا رئيسا تنفيذيا جديدا هو الخيار الأمثل لمواصلة قيادة طيران الجزيرة في مسيرة نموها وعبر مرحلتها القادمة من التوسع». وقبل انضمامه إلى طيران الجزيرة حاليا، شغل بارا منصب الرئيس التنفيذي في «جيت ستار آسيا» لأكثر من عشر سنوات، وهي شركة طيران تابعة لمجموعة كوانتاس الأسترالية ومقرها سنغافورة.وكان قبلها الرئيس المالي المؤسس لشركة «جيت ستار آسيا» في عام 2004، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الجزيرة وشركة الجزيرة لخدمات المطارات لإدارة وتشغيل المطارات (المعروفة سابقا بشركة السحاب لخدمات الطيران) بين عامي 2007 و2010.وكان أيضا مدير عام مجموعة «مابانفت» لتجارة النفط الألمانية المستقلة في سنغافورة. ومن بين أهم الإنجازات التي قادها الاستحواذ ودمج شركة «فاليو إير» ومقرها سنغافورة.وتعليقا على مغادرته، قال الرئيس التنفيذي الحالي في طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «كان لي الشرف أن أترأس طيران الجزيرة على مدى سبع سنوات وقرار مغادرتها كان صعبا جدا، فأنا فخور بما أنجزناه مع فريق الجزيرة وأشعر بأني كنت سعيد الحظ لأنني عملت في شركة تتمتع بثقافة وفريق لا مثيل له في العالم. سأكون دائما جزءا من هذه الشركة ومشجعا للإنجازات التي ستحققها مستقبلا».وأضاف راماشاندران: «عملا بالإجراءات الواضحة التي يفرضها مجلس إدارة الشركة في ترشيح واختيار القياديين، أنا على ثقة تامة بأن قرار تعيين بارا رئيسا تنفيذيا سيضمن استمرارية الإنجازات في طيران الجزيرة على المستويات التشغيلية وتجربة العملاء والنمو عامة. بارا شخصية شغوفة في العمل مع الآخرين وأعلم أن فريق الجزيرة سيستمتع بالعمل معه».من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي القادم في طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي: «طيران الجزيرة شركة فريدة ورائعة، وأنا سعيد بالعودة إليها لترأسها في المرحلة القادمة والشائقة من نموها والعمل إلى جانب فريقها المهني في تنفيذ خطط التوسع والارتقاء في الأداء والتميز تشغيليا وفي خدمة العملاء». وأضاف: «سيكون تركيزي على مواصلة المسيرة المتميزة التي بدأتها طيران الجزيرة لجعل السفر متاحا للجميع وبأسعار تنافسية في الكويت وجميع الأسواق التي تخدمها، هذا علاوة عن مواصلة التوسع بطاقتها الاستيعابية وكذلك الابتكار لتوفير أسعار منخفضة دائما إلى وجهات مذهلة في جميع أنحاء المنطقة». واختتم باسوباثي كلمته قائلا: «أتطلع إلى قيادة فريق طيران الجزيرة والاستمرار في تحقيق النمو وتقديم تجارب رائعة لعملائنا ونتائج قوية لمساهمينا».