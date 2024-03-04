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أفراح الأربش الأهلي داعم للعقول الشابة

3/4/2024 11:07:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته البلاتينية لـ«هاكاثون مؤسسة إدراك» الذي أقيم في مركز عبدالله السالم الثقافي، بمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والعديد من فئات المجتمع، بالتعاون مع مركز الكويت للأمن السيبراني. وأثبتت رعاية البنك الأهلي الكويتي للفعالية التي حظيت أيضا برعاية وزارة التربية، والجامعة الأميركية في الكويت، والمركز الوطني للأمن السيبراني، التزامه المستمر بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المواهب المحلية التي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الرقمي، جنبا إلى جنب مع المساهمة في تطوير وإعداد جيل مستقبلي من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وفق أفضل المستويات.
وبهذه المناسبة، قالت أفراح الاربش مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي: مشاركتنا في رعاية الفعاليات والمبادرات التعليمية تعكس إصرارنا المتواصل على تعزيز حضورنا في أوساط المجتمع الكويتي، وقد أتاحت الفعالية الفرصة للبنك الأهلي الكويتي من أجل التواصل مع الشباب ذوي المهارات العالية في المدارس. وأضافت: يسعدنا دعم العقول الشابة في الكويت، التي تشاركنا شغفنا بالابتكار والتفاني في تقديم الحلول المتطورة في القطاع المصرفي، في وقت عزز هذا الحدث إيماننا الكبير بإمكانيات الشباب الكبيرة في دولة الكويت.
وأوضحت الأربش أن الفعالية أتاحت الفرصة لاستعراض الخبرات التقنية والتكنولوجية الكبيرة الموجودة في دولة الكويت، وتسليط الضوء على أهمية مواكبة التقنيات في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الدولة على جميع المستويات، كاشفة أن البنك الأهلي الكويتي حريص على وضع جميع إمكاناته من أجل المساهمة في عملية التحول الرقمي بالتعاون مع الشركاء في مؤسسة إدراك وغيرها من الجهات في السوق المحلي. وأتاحت الفعالية للبنك الأهلي الكويتي فرصة التواصل مباشرة مع الطلبة وأولياء أمورهم، وتعزيز العلاقات مع جميع فئات المجتمع، إذ أوضحت الأربش في نهاية تصريحها أن رعاية هذا الحدث تجسد التزام البنك المتواصل من أجل تشكيل المستقبل الرقمي في الكويت، وتطوير علاقاته مع الجيل القادم من القادة الرقميين في السوق المحلي.

MENAFN04032024000130011022ID1107934385

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