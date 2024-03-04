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بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس إدارة بنك الخليج

3/4/2024 11:07:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع مجلس إدارة بنك الخليج، وانتخب بالتزكية بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، وتم استدعاء عضو الاحتياط عبداللطيف الشارخ، ليضم تشكيل مجلس الإدارة علي مراد بهبهاني نائبا للرئيس، إلى جانب عضوية كل من أحمد محمد البحر والسيد عبدالرحمن محمد الطويل وعمر حمد العيسى القناعي وبراك عبدالمحسن العصفور وفواز محمد العوضي وعبدالله ساير الساير وطلال علي الصايغ وريم عبدالله الصالح.
وتوجه المجلس بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق جاسم مصطفى بودي، على ما قدمه من تفان وجهد، خلال فترة رئاسته للبنك، مؤكدا الاستمرار في تطبيق استراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى جميع العملاء.
ويتمتع بدر ناصر الخرافي بخبرات واسعة تتجاوز 20 عاما في القطاع المالي والمصرفي والصناعي، إلى جانب قطاع الاتصالات وشغل مناصب قيادية في العديد من كبريات الشركات في الكويت والمنطقة، في حين انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في مارس 2012.
ويشغل الخرافي حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب الرئيس في شركة زين السعودية ونائب الرئيس في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ونائب الرئيس في شركة الاستثمارات الوطنية وعضو مجلس إدارة بالمجلس - استشاري الشرق الأوسط «بنك كوتس وشركاه» في المملكة المتحدة.
يذكر أن بدر ناصر الخرافي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت ويحمل الخرافي درجة الماجستير من كلية لندن لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة وأنهى 3 سنوات من برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال لدى كلية الدراسات العليا والجامعية للأعمال (De Emressa Institute) في مدريد - إسبانيا.

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