8 شهداء في استهداف الاحتلال لمنزل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.
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