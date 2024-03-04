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8 شهداء في استهداف الاحتلال لمنزل في خان يونس

3/4/2024 10:34:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الفقعاوي في محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30534 شهيدا، و71920 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.


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