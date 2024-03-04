فتاة غزية تستغيث من تحت الركام بعد استشهاد والديها وإخوتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت الفتاة الفلسطينية حلا حمادة نداء استغاثة من تحت الركام، في منزل محاصر من دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، قرب أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وناشدت الفتاة المؤسسات الإنسانية للإسراع في إنقاذها من حصار دبابات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي لها، بعد قصف المنزل الذي نزحت إليه مع أفراد عائلتها بالقرب من أبراج مدينة حمد في مدينة خان يونس.



وخلال مكالمتها الهاتفية مع عمها، قالت حلا إن أهلها استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي، وإنها أصيبت في ساقها بعد سقوط أحد الأعمدة الخرسانية عليها، بينما استشهد والداها حازم ورجاء، وإخوتها الـ3 (بسنت، وزينب، وفؤاد) وهي الآن محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



يشار إلى أن الفتاة حلا البالغة من العمر 14 عاما هي ابنة عم الشهيدة هند حمادة التي استُشهدت الشهر الماضي بعد 12 يوما من حصارها في مدينة غزة، حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذها نتيجة تعرضها للقصف الإسرائيلي واستشهاد اثنين من المسعفين خلال عملية الإنقاذ.



وهزت قضية انقطاع الاتصال بهند وهي عالقة في مركبة محاصرة من قبل قوات الاحتلال ومحاطة بجثامين أقربائها الذين استشهدوا، ضمير العالم، خاصة بعد فقدان الاتصال بطاقم الإسعاف الذي ذهب لنجدتها.

