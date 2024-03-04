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درجات الحرارة في المملكة اليوم تقفز 4 درجات

3/4/2024 10:34:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء اليوم الثلاثاء ضبابية في الصباح الباكر فوق أجزاء من السهول الشرقية ومناطق الطريق الصحراوي وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات العصر الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


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