درجات الحرارة في المملكة اليوم تقفز 4 درجات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء اليوم الثلاثاء ضبابية في الصباح الباكر فوق أجزاء من السهول الشرقية ومناطق الطريق الصحراوي وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مع ساعات العصر الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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