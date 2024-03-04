في رياضة التسلّق دروس للمستثمرين في سوق الأسهم

عند نقطة ما، أتمكن من توجيه دفة معظم المحادثات نحو هواياتي المفضلة، ومن بينها التسلّق. أنا لست بارعة للغاية فيه، لكنني أحاول جاهدة، وأنا أطرح هذا الموضوع، لأن أحد الأسباب العديدة التي تجعلني غير جيدة فيه، هو شعوري بالخوف.

وتبدو مناورات مثل التمدد الكبير، أو قفزة الثقة للنقطة التالية، أو بعض حركات القدم الخطيرة، أسهل بكثير، عندما تكون على بعد نصف متر من الأرض، بدلاً من ثلاثة أمتار، هي نفس الحركات في أسفل الجدار، لكن في الأعلى، يبدو الأمر أصعب بكثير (هذا كله في التسلق الحر، فالحبال ليست من اهتماماتي).

يتقدم المتسلقون الأفضل مني، ويقومون بالحركة على أية حال، آمنين بمعرفة أنهم إما سينجحون، أو إذا لزم الأمر، فإن الوسائد الناعمة ستخفف من وطأة السقوط، أما أنا، فأصبحت أكثر عرضة للانسحاب والتسلق للأسفل. وإذا لم يكن هذا تشبيهاً مبالغاً فيه، فأنا أزعم أن المستثمرين يواجهون تحدياً مماثلاً الآن.

تشهد الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما في الولايات المتحدة، ما يصيب الناس بالتوتر. وقال جو ديفيس رئيس مجموعة استراتيجية الاستثمار العالمية في فانغارد: ((كل شيء يسير في اتجاه واحد، وهذا يقلقني، نعم أشعر بالقلق عندما يبدو أن السوق يقوم بتسعير كامل لسيناريو واحد، سواء كان جيداً أم سيئاً، لكن المستثمرين يحتاجون إلى الاستمرار في الاستثمار)). وأضاف: ((تجنب فئة الأصول هذه لمجرد أن المؤشرات الرئيسة تتصاعد في الواقع لا معنى له)).

وقال دنكان لامونت رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في شركة شرودرز في مدونة حديثة: لا ينبغي لنا الخوف من الاستثمار، عندما تكون الأسهم عند مستويات قياسية أو قريبة منها، وقد صل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، حقق مكاسب إضافية بنسبة 7.5 %، ما دفع العديد من المستثمرين لاستشعار التوتر حيال احتمال حدوث انخفاض، كما كتب لامونت، وهذا بدوره، يثني المستثمرين عن سحب الأموال من صناديق الطوارئ الخاصة بهم بالعملات النقدية، واستثمارها في الأسهم.

يشير التاريخ إلى أنه لا ينبغي ذلك، ويقدر لامونت أن الأسهم الأمريكية كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق في 30 % من الأشهر التي مضت منذ عام 1926، وعددها 1176 شهراً، وفي أحسن الأحوال، يكون أداء السوق أفضل قليلاً في الأشهر الإثني عشر التالية لتسجيل رقم قياسي، حيث يحقق عائداً يزيد على التضخم بنسبة 10.3%، مقارنة بنسبة 8.6% في بقية الأوقات.

ينطبق أيضاً القول المأثور بأن المهم في السوق هو الوقت، وليس توقيت السوق، لذا، فإن لمقاومة إغراء الخروج من الأسهم في وقت الارتفاعات القياسية فوائد مجدية. ويشير لامونت، إلى أن التحول إلى النقد عند تلك المستويات، يفقد على مدى 10 سنوات، 23% من الثروة. وتابع موضحاً: ((قد تكون ثمة أسباب وجيهة لكره الأسهم، ولكن لا ينبغي أن يكون أحد هذه الأسباب، أن يكون السوق في أعلى مستوى له على الإطلاق، ومع ذلك، حتى في هذه النقطة، يصبح من الصعب تبرير كره الأسهم)).

لقد كانت نتائج شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية، التي صدرت أواخر فبراير، على حد قول أحد المصرفيين ((لحظة حاسمة))، للمجموعة المتضائلة من المضاربين على الانخفاض في سوق الأسهم.

وتساءل المستثمرون علانية وبشكل مقبول، عما إذا كان صعود السهم بنسبة 250% على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، هو أمر حقيقي، أم مجرد فقاعة غبار، لكن نتائج الشركة أسكتت المشككين، إذ حقّقت الشركة ارتفاعاً مذهلاً في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 265%، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، ما يتجاوز حتى التقديرات المتفائلة لمحللي وول ستريت.

وأعلن الرئيس التنفيذي جينسن هوانج، عن ((نقطة تحول)) في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وارتفعت الأسهم بنسبة 17 %، ما رفع القيمة السوقية للشركة بنحو 2 تريليون دولار.

وحتى قبل نتائج إنفيديا، كان بنك غولدمان ساكس قد رفع بالفعل هدفه لنقطة ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام إلى 5200، بعد أن رفعه إلى 5100 فقط في ديسمبر، ووضعه في البداية عند 4700 قبل أسابيع فقط. والمؤشر الآن يزيد قليلاً على 5000. كما يشجع بنك ((يو بي إس)) أيضاً حقيقة أن أرباح شركات التكنولوجيا تلحق بركب تقييمات الأسهم المرتفعة للغاية.

وكتبت سوليتا مارسيلي، رئيسة قسم الاستثمار في الأمريكتين لدى بنك ((يو بي إس)) لإدارة الثروات، في مذكرة حديثة: ((تأتي نتائج إنفيديا كبشرى سارة لمؤيدي الذكاء الاصطناعي، حيث تحسنت التوقعات بشكل ملحوظ، بعد الارتفاع القوي حتى الآن في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورغم التقدم بنسبة 24 % في مؤشر ناسداك، الذي يركز على التكنولوجيا منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي، ما زلنا نرى إمكانات لتحقيق مزيد من المكاسب في أسهم التكنولوجيا، خاصة تلك التي ستستفيد من ثورة الذكاء الاصطناعي)).

ويصعب على المستثمرين تحقيق القفزة التالية في الأسهم الأمريكية، نظراً لارتفاعها الشديد بالفعل، لكن عبء الإثبات يقع على عاتق المضاربين، لتوضيح ما يمكن أن يدفع أسهم التكنولوجيا إلى الانخفاض، بالنسبة للعديد، قد يكون التغيير في طريقة التفكير ضرورياً.

في أواخر الشهر الماضي، قال مايكل ستروبيك رئيس قسم الاستثمار العالمي في لومبارد أودييه، إنه رفع بشكل ملحوظ مخصصاته للأسهم الأمريكية، مضيفاً أن التقييمات المرتفعة لم تردعه. وأوضح: ((ثمة معركة اقتصادية جيوسياسية بدأت تتصاعد بين القوى العظمى، واعتقد بصراحة أن التكنولوجيا الأمريكية هي حصون جيواستراتيجية للاقتصاد الأمريكي، للبقاء في صدارة هذه المعركة)).

وفي عام الانتخابات الأمريكية، قد يكون هذا بمثابة عدسة مفيدة، يمكن من خلالها رؤية هذه الأسهم، حتى في أعلى مستوياتها. عموماً، في النهاية، لم أصب بأذى حقيقي قط من السقوط من أعلى الجدار.