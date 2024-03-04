أسعار الشوكولاتة.. سلسلة الزيادات لن تتوقف

بينما نبتعد أقل من شهر عن الفصح، بدأت أفكار المستهلكين المحبين للحلوى في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية في التحول نحو الشوكولاتة.

وستشهد المملكة المتحدة وحدها بيع عشرات الملايين من بيضات شوكولاتة الحليب، لكن يُتوقع أن تكون الأسعار أعلى هذا العام عن أي عام على الإطلاق، والأمر لا صلة له بالضغوط التضخمية الموجودة في السوق.

المسألة في واقع الأمر تتعلق بزيادات لا تتوقف بأسعار الكاكاو في الأشهر الأخيرة، وتقف وراء ازدياد التكاليف، فقد تصاعدت أسعار حبوب الكاكاو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقفزت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجرى تداول العقود الآجلة للكاكاو في لندن، منذ أسبوع، عند مستويات مرتفعة قياسية بلغت 5.827 جنيهاً إسترلينياً للطن الواحد، بينما في اليوم ذاته من العام الماضي كانت تسجل 1.968 جنيهاً إسترلينياً للطن.

ويعود ارتفاع الأسعار جزئياً إلى محدودية الإمدادات. وألقى سوء الأحوال الجوية في كل من ساحل العاج وغانا بظلاله على المحاصيل، وهما تنتجان معاً ثلثي حبوب الكاكاو على مستوى العالم.

وعادت ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة ذات صلة بدرجة حرارة البحر وتقع كل ثلاثة إلى خمسة أعوام، في العام الماضي، وجلبت معها إلى المنطقة في البداية أمطاراً غزيرة في غير موسمها، أتبعتها حرارة جافة. وقد أسفر ذلك عن محصول عالمي أقل بنسبة 11% مقارنة بموسم العام الماضي، بحسب التوقعات التي نشرتها منظمة الكاكاو الدولية. ويحذر محللون، من تمرير مصنعي الشوكولاتة والعلامات التجارية التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.

يعتقد بول جولز، محلل الكاكاو لدى ((رابوبنك))، أن العلامات التجارية ستحد من خسائرها بتقليص أحجام قوالب الشوكولاتة وعن طريق رفع الأسعار. ورجح جولز، حلول قوالب الشوكولاتة المحشوة بالفاكهة أو المكسرات محل قوالب الشوكولاتة العادية، أو بدائل أقل كثافة في الشوكولاتة.

ومن غير المرجح أن يكون هذا الوضع مؤقتاً. وفي حين حفّزت ظاهرة النينيو أسعار الكاكاو على تحقيق قفزات وفاقم المضاربون من الأمر بتكالبهم على العقود الآجلة، فإن المشكلات الهيكلية المتجذرة تعزز الضغوط على الإنتاج. وما بين التغير المناخي والنقص المزمن في الاستثمار، لن تُحَل هذه المشكلات بمجرد تعاقب الفصول.

يرى دوغلاس لامونت، الرئيس التنفيذي لدى ((تونيز تشوكولونلي))، وهي علامة تجارية مستدامة للشوكولاتة تدفع للمزارعين علاوة دخل معيشي بجانب سعر المحصول، أن النموذج القائم بحاجة للتعديل، وإلا فلن يسير الوضع إلا في اتجاه واحد، ينطوي على محاصيل أقل وفرة. وبالنسبة لمزارعي الكاكاو مثل إيسيفو إيساكا، تعد مراقبة مكاسب السوق محيرة. وتم تداول العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك، منذ أسبوع، عند 6.648 دولاراً أمريكياً للطن، لكنه أفاد بحصوله على 1.700 دولار للطن.

تضاءل محصول إيساكا على مر الأعوام القليلة الماضية، الذي ينتجه من أرضه البالغة مساحتها 11 فداناً في محلية بيبياني أنهوياسو بيكاوي الواقعة شمال غربي غانا، متأثراً بازدياد تكاليف المدخلات وسوء الأحوال الجوية والأمراض.

وحذر إيساكا، من هبوط محصول ثاني أكبر دولة منتجة في العالم إلى النصف في غضون خمسة أعوام حال عدم أخذ الحيطة. وأدت أعوام مديدة من الإنتاج الكبير للكاكاو، لاسيما في ساحل العاج المجاورة التي تنتج قرابة نصف المعروض العالمي، إلى الإبقاء على الأسعار المنخفضة بصفة عامة.

وقد تكون هذه بمثابة أنباء سارة للمستهلكين في الغرب، لكن ذلك يعني عدم تمكّن المزارعين الذين يعانون ضوائق مالية من الاستثمار في مزارعهم للكاكاو. ولم يزرع غالبيتهم أشجاراً جديدة منذ أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، ولا يتحملون كلفة استخدام الأسمدة أو المبيدات.

ومع تقدم عمر الأشجار، فإنها تكون أقل إنتاجية، وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والظروف الجوية المعاكسة.

وجلب العام الماضي، كلا الأمرين، فقد تفشى فيروس نبتات الكاكاو المنتفخة، الذي تنقله حشرات البق الدقيقي، في مزارع الكاكاو في أنحاء المنطقة. ويتمثل العلاج الوحيد في اقتلاع الأشجار تماماً، علاوة على ذلك، استشرى مرض القرنة السوداء، وهي عدوى فطرية تؤدي إلى تعفن حبوب الكاكاو، في ظل الرطوبة الناجمة عن هطول الأمطار في صيف العام الماضي.

قال نانا أروفي كورام، رئيس منطقة نواماكروم في مقاطعة تويفو آتي-موركوا: ((الأشجار في نهاية عمرها)). وتضم المقاطعة 3.000 فدان من الأراضي المزروعة بالكاكاو، يعمل فيها غالباً مزارعون مستأجرون. وزُرعت بعض هذه الأشجار حينما امتلك جده الأرض، ووالده من بعده، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأفاد بأن أصغر هذه الأشجار عمراً يبلغ 30 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الظروف الجوية الرطبة أمام الجفاف الحار، ما جلب في جعبته مشكلات أخرى لأشجار الكاكاو الحساسة. وأردف: ((الأشجار واقعة تحت ضغوط كبيرة وتصفر الأوراق))، موضحاً أن ذلك يقلل من حجم المحاصيل. ويلقي كورام باللوم على التغير المناخي في ذلك. وقال مفسراً: ((تهطل الأمطار في غير مواسمها حالياً، كما أن المواسم الجافة أكثر حرارة عما كانت عليه من قبل)).

ولفت كورام، إلى أن الأصناف الجديدة من البذور تعد أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه التغيرات، لكن مزارعي الكاكاو ليس لديهم المال اللازم الذي يمكّنهم من التكيف، مع اشتداد زخم التغير المناخي. ويتخلى الكثير من صغار المزارعين عن زراعة الكاكاو في غانا، ويستعيضون عنه بمحاصيل أسهل، مثل الكاسافا.

من جهتها، اتخذت حكومتا ساحل العاج، وغانا، تدابير ترمي إلى حماية المزارعين من الأسعار دائمة الانخفاض. وشكّل مجلس القهوة والكاكاو في ساحل العاج ومجلس الكاكاو في غانا، اللذان يحددان الأسعار استناداً إلى متوسط الموسم السابق، تكتلاً للتصدير في 2019 على غرار منظمة ((أوبك)) للنفط.

وأعلن التكتل، العمل بما أسماه ((تفاوت دخل المعيشة))، وهي علاوة تُحتسب في أسعار المزارع وقيمتها 400 دولار للطن الواحد، علاوة على سعر العقود الآجلة.

وفي الوقت ذاته، لا تشهد شهية العالم تجاه الشوكولاتة إلا صعوداً لا يتوقف. وازداد الطلب على الكاكاو بأكثر من الضعف في العقود الماضية، ما أسفر عن عجز كبير. وتشير توقعات منظمة الكاكاو الدولية، إلى تخطي الطلب للمعروض من السلعة بأكثر من 370.000 طن هذا العام. وسيكون العجز كبيراً إذا تسبب في تغيير نسبة المخزون العالمي إلى إجمالي الاستهلاك. وذكر نيكو ديبينهام، المدير الإداري لدى ((ساستينابليتي سوليوشنز)) التي تقدم استشاراتها للشركات: ((إنه يؤثر بالفعل على النسبة)).

وتبلغ نسبة العجز حالياً 31.4%، وهو ما سبب ذعراً لدى الجميع، ما أدى بالجهات التجارية، حسب ديبينهام، إلى بدء مواصلة الشراء أكثر فأكثر، لتندفع الأسعار إلى مستويات أعلى. وكان ديبينهام شغل من قبل منصب رئيس الاستدامة لدى ((باري كاليبو))، وهي أكبر مصنعة للشوكولاتة على مستوى العالم. وقال إن الشركات الصغيرة ستواجه صعوبة في مواكبة ذلك، مضيفاً: ((تحتاج هذه الشركات إلى ضعف هذا القدر من المال لإنجاز الأعمال بالقدر ذاته)).

وحتى الجهات الكبيرة تشعر بوخز الأمر، فقد أعلنت ((باري كاليبو)) الأسبوع الماضي، اعتزامها خفض 18% من قوتها العاملة. أما ((هيرشيز))، فقد أفصحت عن خطة لتقليص 5% من الوظائف لديها، بعد إعلانها انخفاض الأرباح على أساس سنوي بنسبة 11.5% في الربع الرابع من 2023.

يدفع عدد متزايد من الأصوات بأن هذا الوضع يمثل فرصة للتغيير. ويعتقد لامونت، أن هذه ((لحظة ممتازة للصناعة لكي تلتزم بدفع المزيد للمزارعين، لأن أسعار المستهلكين ارتفعت بالفعل))، ومع ذلك أعرب لامونت عن خشيته من انخفاض أسعار الكاكاو في نهاية المطاف، لأنهم سيحصلون الأرباح بكل سهولة.

يكمن الخطر إذن في أن هذا سيضع العالم على مسار تكون فيه الشوكولاتة سلعة فاخرة، وسيواجه المزارعون في غرب أفريقيا صعوبة في البقاء.