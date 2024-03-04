قضية احتيال تكشف حجم خداع شركات التداول السريع

إنها مسألة خطيرة، إن ثبتت صحتها، فقد عملت مجموعة من المتداولين في وول ستريت، عن عمد، على خفض سعر أسهم شركة ماريلاند بايوتك، صاحبة مشروع واعد لتوفير لقاح جديد لسرطان الدماغ، سعياً منهم وراء أرباح هامشية، يمكن تحقيقها من خلال شراء الأسهم بأسعار رخيصة، ومن ثم بيعها مرة أخرى إلى السوق. ذلك على الأقل هو ادعاء شركة نورث ويست بايوثيرابيوتكس، في دعوى رفعتها ضد سبع من شركات تداول في الأسهم، بما في ذلك شركة فيرتيو وسيتدال سيكيورتي، المملوكة لكين غريفين، في أواخر عام 2022.

وتم اتهام شركات الوساطة ب‍ ((التلاعب المتكرر))، من خلال استخدام منصاتها للتداول لإصدار عشرات الملايين من الطلبات، لبيع أسهم شركة نورث ويست بيوثرابيوتكس، ولم تكن تنوي تنفيذ هذه الطلبات. وأثرت هذه الطلبات بالسلب في السوق، حسبما قالت الشكوى المزعومة، ما دفع مستثمرين آخرين إلى التخلي عن الأسهم، وبالتالي، أدى ذلك إلى تقييم سلبي لشركة نورثويست، رغم أن تجربة سريرية للعقار، أسفرت عن نتائج باهرة.

وكما هو متوقع، أثارت هذه الادعاءات حالة من الجنون بين مستخدمي ريديت المحبين لنظرية المؤامرة، بما في ذلك هؤلاء الذين ضخوا كميات كبيرة من أسهم الميم، مثل ((جيم ستوب)). وكانت حجتهم لشهور عدة، أن صناديق التحوط تريد تدمير هذه الشركة، مع تجنب ذكر أي أسباب أو عوامل يمكن أن تكون صرفت المستثمرين عن الشراء، من ضمنها دراسة تشكك في تصميم التجربة السريرية، وتقرير سلبي عن نتائجها. كما أن شركة نورث ويست كانت غارقة أيضاً في مشاكل إدارية، ولذلك لجأت إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بشأن الإخفاقات في الرقابة على التقارير المالية.

والشهر الماضي، رفضت محكمة في مانهاتن، ادعاءات الشركة ومشجعيها على منصة ريديت، ووافقت المحكمة على طلب سيتدال ووسطاء آخرين برفض القضية. لكن كان ثمة شيء غير متوقع، فقد أوصى القاضي غاري ستاين في تقريره، برفض الادعاءات، مشيراً إلى أنه في حين لم تقم الشركة بعد بما يكفي لربط التداولات المعنية بالخسائر المتكبدة بسبب بيع أسهم الشركة بأسعار منخفضة بصورة مصطنعة في تواريخ محددة، فإن جميع المطالبات الأخرى تقريباً التي قدمتها الشركة كانت معقولة ظاهرياً، بما يكفي للسماح لها بالمضي قدماً.

وكتب ستاين أن ((محاولة تمييز سيتدال سيكيورتي ووسطاء آخرون بين الطلبات الملغاة أو المقتصرة على تخفيض الحجم غير مقنعة))، وأيضاً استنتج أنه في هذه المرحلة من التقاضي، لا يهم ما إذا كانوا ينفذون أوامر نيابة عن العملاء، لأنهم مارسوا السيطرة على الخوارزميات التجارية للتداول السريع وراء المضاربات.

ووجد كذلك أنه عندما ينظر إلى المدعي في ضوء أفضل ما يكون، تؤيد الادعاءات سلوك المدعى عليهم بالتأثير في سعر أسهم الشركة، وهذا مسار يبدو أنه كان مقدراً له أن يشق طريقه إلى لوحة رسائل وول ستريت بتس على منصة ريديت. كما وصف ستاين الدعوي بأنها ((منطقية ومقنعة)).

وجاء هذا التقرير المثير، في أعقاب قرار آخر في نفس المحكمة في نيويورك، في قضية مدنية رفعها صندوق هارنغتون للتحوط، القائم فى برمودا، ضد بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وتي دي للاستثمار وسى آي بى سى. وتلك الدعوى التي أشار إليها ستاين نجت من طلب رفض، ومن المقرر حالياً أن تذهب إلى المحاكمة في وقت مبكر من هذا العام.

وتعتزم شركة نورث ويست نورث ويست بايوثيرابيوتكس، إعادة تقديم شكواها في غضون أيام. وفي هذه المرة، إذا وجد أحد القضاة أن أوجه القصور في القضية قد جرت معالجتها، فإن ذلك يمكن أن يمهد الطريق لما يسمى بعملية الاكتشاف التي ستضطر فيها شركة سيتدال وشركاؤها المدعى عليهم، إلى تسليم السجلات الداخلية والاتصالات ذات الصلة. وسيراقب عن كثب منتقدو شركات التداول السريع المشهورة، الذين يزعمون أن لها تأثيراً خبيثاً وضاراً على الأسواق العالمية.

من جانبها، صنفت شركة سيتدال القضية بأنها دعوى تزيف بشكل صارخ كيف يعمل السوق، في محاولة لإضعاف كبار مقدمي السيولة في العالم، ولا يعني ما حدث أن نورث ويست أو هارنغتون، أصبحتا بالضرورة أقرب إلى إثبات ادعاءاتهما.

وحتى تاريخه، لم تفز أي قضية احتيال خارج إطار القضايا التي رفعها المدعون العامون أو الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، غير أن الموقف المعتاد الذي اعتمده صناع السوق قد هُزم الآن بشكل فعال، حيث يزعمون أن ادعاءات التلاعب بالسوق غير قابلة للتصديق، بينما يرفضون الكشف عن التعقيدات الحساسة تجارياً وراء منصاتهم ذات التكنولوجيا العالية.

وكتب ستاين ما مفاده أن فشل المدعى في تحديد الخوارزميات المستخدمة في البرامج التجارية الخاصة بالمدعي عليهم، لا يشكل عائقا أمام القضية.

وأضاف قائلاً: ((من الصعب تصور كيف يمكن لأي قضية تحايل أن تنجو من طلب رفض الدعوى، إذا كان المطلوب هو أن تُدرج في الشكوى وقائع تقع حصراً ضمن علم المدعى عليه)).

بعبارة أخرى، إذا كانت سيتدال للأوراق المالية ومثيلاتها ستتغلب على هذه القضية، وتمنع سلسلة من الدعاوى المماثلة، فمن المحتمل أنها ستضطر إلى أن تتيح لنا إلقاء نظرة على ما يدور خلف الستار.