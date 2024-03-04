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«إس آند بي»: الشركات الخليجية تحافظ على مرونتها رغم ضعف النمو العالمي

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وكالة ((إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية))، إن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت روان عويدات، محلل ائتماني في الوكالة: ((من المتوقع أن تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في العام 2024)).

وأردفت: ((نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، حيث إن 75% - 80% من الديون المستحقة في عام 2024 هي من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبياً، وبموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة)).

وتوقعت تاتجانا لسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة، نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023.

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