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1600 شركة في جزيرة الريم تنضم إلى سلطة سوق أبوظبي العالمي

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنضم أكثر من 1600 ترخيص تجاري لشركات قائمة في جزيرة الريم إلى سلطة سوق أبوظبي العالمي، وفق الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد المزروعي، مع إتمام عملية نقل الشركات خلال العام الجاري.

وأشار المزروعي على هامش لقاء لمجتمع الأعمال بالجزيرة، أمس، إلى سلاسة ومرونة عملية الانتقال وفق توجيهات القيادة لتذليل أي معوقات على هذا الصعيد حيث تم منح مهلة في يونيو من العام الماضي كفترة انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات القائمة وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024، مع منح تراخيص مجانية للشركات القائمة إلى نهاية أكتوبر المقبل، فيما تم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية للنقل الفوري لمنظومة إصدار التراخيص للشركات الجديدة إلى سلطة السوق.

وأوضح المزروعي رداً على سؤال لـ((البيان))، بأنه تجرى حالياً مراجعة أسقف الرسوم وكلفة الإصدار لإرساء معدل تنافسي يشجع الشركات والتراخيص التجارية القائمة على استمرارية أعمالها داخل نطاق الجزيرة، إلى جانب جذب الشركات الجديدة، بما يساعد على تنمية الزخم الاقتصادي لمجتمع الأعمال.

وتوقع المزروعي، ارتفاع عدد الشركات المنضمة للسوق وفقاً لعدد التراخيص المنضمة مع تحول السوق إلى أحد أكبر المناطق المالية في العالم مع بصمة جغرافية تقارب 14.3 مليون متر مربع، مضيفاً أن السوق يواصل بشكل عام تعزيز قدرته التنافسية مع تحقيق معدل نمو سنوي قدره 35% على مدار عامي 2022 و2023.

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