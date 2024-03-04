2227 طائرة تجارية في سماء الشرق الأوسط 2034

توقع تقرير جديد نشرته أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان نمو أسطول الطائرات التجارية حول العالم بنسبة 28% خلال الأعوام العشرة المقبلة من العدد الحالي البالغ 28.400 طائرة ليصل إلى 36400 طائرة بحلول عام 2034. وفي الأثناء، سيشهد أسطول الطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 51% من العدد الحالي البالغ 1472 طائرة ليصل إلى 2227 طائرة. وقال أنتوني دي نوتا، نائب رئيس الشركة التابعة لأوليفر وايمان المختصة بقطاع الطيران: ((نجح قطاع الطيران في العودة إلى مساره الطبيعي بعد جائحة (كوفيد 19) والمضي قدماً في مسار النمو لكن الجائحة كان لها آثار طويلة الأمد، إذ كان من المتوقع أن يصل حجم أسطول الطائرات التجارية إلى 39000 طائرة بحلول 2030، الأمر الذي لن يحدث حتى 2036 حيث تسببت الجائحة في ضياع ستة أعوام من النمو)). وقال أندريه مارتينز، شريك ورئيس قطاع النقل والخدمات بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان: ((سنشهد في العقد المقبل تحولات في التركيبة الإقليمية للأسطول العالمي، وسيكون للشرق الأوسط الحصة الأكبر فيها. وتساهم عوامل عدة في تحقيق هذا النمو من ضمنها الموقع المركزي للمنطقة، وقوة شركات الطيران الرئيسية. كما أن خطط التنويع الاقتصادي الجريئة والطموحة بدول التعاون تعد محركاً قوياً في هذا السياق)). ومن المتوقع أن ينمو أسطول الشرق الأوسط بمعدل سنوي 4.2% بين 2024 و2034، ليتخطى بذلك معدل النمو في معظم أنحاء العالم ومن ضمنها أفريقيا (2.3%) وأمريكا اللاتينية (1.9%) وأمريكا الشمالية (1.8%) وأوروبا الغربية (1.0%)،

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