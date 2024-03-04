غرفة الشارقة تنظم ملتقى الأعمال مع ألبانيا

غرفة الشارقة تنظم ملتقى الأعمال مع ألبانيا
التاريخ
3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس ((ملتقى الأعمال بين الشارقة وألبانيا)) بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة، واستعراض آفاق التعاون والعمل على زيادة التبادل التجاري، وذلك خلال استقبال الغرفة وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الألبان. حضر الملتقى الذي عقد بمقر الغرفة، محمد العوضي المدير العام لغرفة الشارقة، وأنطونيو روتوندو رئيس الغرفة الدولية، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة.
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