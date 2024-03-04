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غرفة الشارقة تنظم ملتقى الأعمال مع ألبانيا

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس ((ملتقى الأعمال بين الشارقة وألبانيا)) بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة، واستعراض آفاق التعاون والعمل على زيادة التبادل التجاري، وذلك خلال استقبال الغرفة وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الألبان. حضر الملتقى الذي عقد بمقر الغرفة، محمد العوضي المدير العام لغرفة الشارقة، وأنطونيو روتوندو رئيس الغرفة الدولية، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة.

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