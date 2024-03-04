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مشاركة فرنسية مميزة بمعرضي «التصميم الداخلي» و«صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات» اليوم

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم فعاليات معرضي الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، والشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، عن مشاركة فرنسية مميزة، عبر جناح فرنسي مخصص. وتضم قائمة الشركات الفرنسية مجموعة متنوعة من الخبراء في مجال السلامة، اختبار المواد، التصميم المبتكر للطائرات، الصيانة، ما يبرز المجال الواسع للخبرة الفرنسية في قطاع صناعة الطيران.

ومن المقرر أن يقدم الخبراء الفرنسيون مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل الخدمات الاستشارية الهندسية، الحلول اللوجستية المتطورة، مجموعة واسعة من معدات الدعم الأرضي وأنظمة المناولة، تقنيات فحص الطائرات بدون طيار الآلية بالكامل، المعززة بخوارزميات تحليل الصور المتطورة، فضلاً عن أحدث المرافق للوقوف والتخزين. وسيتم أيضاً عرض أدوات الصيانة المتقدمة ومعدات الاختبار، ما يؤكد بشكل أكبر، عمق التزام هذه الشركات بتطوير صناعة الطيران.

وقال أكسيل بارو المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: تأتي المشاركة الفرنسية القوية، تأكيداً على القدرات والحلول الرائدة لدولتنا في قطاع الطيران، بدءاً من السلامة واختبار المواد، إلى تصميم الطائرات المبتكرة وصيانتها. ويؤكد حضورنا في المعرض على الالتزام الراسخ لأصحاب المصلحة الفرنسيين في قطاع الطيران، بدفع حدود الابتكار والتقدم، لا سيما في مجالات الصيانة والإصلاح والتجديد والتصميم الداخلي لمقصورات الطائرات.

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