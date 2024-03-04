«ستيفي» العالمية تكرم الفائزين بالجائزة.. وجمعيات أسر التوحد تحصد الذهبية

شهدت إمارة رأس الخيمة بمنتجع موفنبيك جزيرة المرجان حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين بجوائز ((ستيفي))، لدورتها الخامسة 2024 برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، حيث تم توزيع 446 جائزة على الفائزين بها من 18 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نصيب دولة الإمارات وحدها 218 جائزة، منها 56 ذهبية، و162 ما بين برونزية وفضية، وسط حضور مميز.

وكان أول المكرمين بالحفل الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد بالسعودية، والتي حصدت جائزة ((ستيفي الذهبية)) للابتكار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مشروعها الإبداعي ((ريشة طيف)).

وضمت قائمة الفائزين بالجائزة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مجموعة تيكوم، جمارك أبوظبي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، النيابة العامة بدبي، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة الطرق والمواصلات دبي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بلدية منطقة الظفرة أبوظبي، المنطقة الحرة بدبي، دي أتش أكسبريس، ودائرة الأراضي والأملاك دبي، شركة سيراميك رأس الخيمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، تشجيع جائزة ((ستيفي)) ثقافة التميز والإبداع، وتأثيرهما الإيجابي على رفع التنافسية لمواكبة المتطلبات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.