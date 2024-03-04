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«إيرباص»: 28 مليار دولار خدمات الطيران بالمنطقة بحلول 2042

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت شركة إيرباص في تقريرها الأخير ((توقعات الأسواق العالمية)) أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع قيمة السوق من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.4%.

كما سيتجاوز التوسع الإقليمي للسوق متوسط النمو العالمي البالغ 3.6%. وتضم منطقة الشرق الأوسط خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم، بما في ذلك دبي وأبوظبي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً.

كما وتتوقع إيرباص تسليم 3120 طائرة تجارية وشحن جديدة على مدار الأعوام العشرين القادمة. ونظراً لتنامي حركة الملاحة الجوية بشكلٍ سنوي والتوقعات بأن تزداد بنسبة 4.6% في الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي الحاجة إلى طائرات أكثر اتصالاً ورقمنة، سينعكس نمو مستويات الطلب على الخدمات.

وتواصل إيرباص تركيزها على سوق الصيانة بشكلٍ رئيسي، والتي تتوقع نموها من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار. كما يتوقع أن يسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% عبر مختلف الأقسام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار.

ويعود ذلك النمو بشكلٍ أساسي على عمليات التحسين ضمن المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات طلب عالية حتى عام 2030 بوصفها جزءاً رئيسياً من عمليات تجديد الأسطول.

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