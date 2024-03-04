معرض دبي للأخشاب ومكائنها ينطلق اليوم بمشاركة 42 دولة

تنطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ 20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، بمشاركة 7 أجنحة عرض دولية و682 عارضاً من ما يزيد عن 42 دولة حول العالم، لاستعراض أبرز اتجاهات الصناعة وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية.

ويقدم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب على مدار 3 أيام إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الفعاليات والأنشطة أبرزها المؤتمر الذي يضم جلسات نقاشية وكلمات رئيسية يشارك فيها نخبة الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاع، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتم على هامش المعرض تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الصلة بالقطاع.

ويجمع المعرض مئات العارضين من دول مختلفة حول العالم أبرزها، الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والصين والهند وبولندا وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

ما يتيح فرصة مثالية للتواصل وعقد اجتماعات ثنائية B2B واحتمالية إبرام شراكات وإيجاد عملاء وفرص استثمارية جديدة.

ويتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة.

والمعرض هو واحد من سلسلة دورات المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، حيث تم تنظيم الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي في ديسمبر 2023، كما سيتم تنظيم الدورة الأولى من المعرض السعودي في الرياض من 12 إلى 14 مايو.