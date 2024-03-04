«بروبرتي فايندر»: انطلاقة قوية لعقارات دبي تمهد لموسم مزدهر في 2024

كشفت ((بروبرتي فايندر))، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز الاتجاهات التي هيمنت على سوق دبي العقاري في فبراير 2024، والتي اكدت الانطلاقة القوية التي تمهد الطريق لموسم عقاري مزدهر هذا العام.

وارتفعت تصرفات دبي العقارية في فبراير 27% على أساس سنوي، بعد تسجيلها 11.900 معاملة، مقارنة مع 9.371 معاملة في فبراير 2023. واستمراراً لزخم عام 2023 شهد فبراير 2024 ارتفاعاً كبيراً بقيمة المعاملات بلغ 36.6 مليار درهم، بزيادة 35% بالمقارنة مع الشهر المقابل العام الماضي.

وبحث 59% من المهتمين بشراء عقارات عن شقق سكنية، بينما اهتم 41% بامتلاك الفلل أو التاون هاوس. بالمقابل اهتم 80% من المستأجرين بالبحث عن شقق، وتركز اهتمام 20% على استئجار الفلل أو التاون هاوس، وبحث 60.7% من المستأجرين عن شقق مفروشة، بينما اهتم 36.6% بخيارات غير مفروشة، وبحث 55.5% من الأشخاص القادرين على تحمل تكاليف استئجار الفلل أو التاون هاوس عن وحدات غير مفروشة، و42.6% عن خيارات مفروشة.

وبحث 36% من المستأجرين عن شقق سكنية بغرفة نوم واحدة، و31% عن شقق بغرفتي نوم، و22% عن شقق استوديو، بينما اهتم 42% باستئجار فلل أو تاون هاوس من 3 غرف نوم، و35% بحثوا عن وحدات من 4 غرف نوم وأكبر. وبالمقابل اهتم 33% بشراء شقق بغرفة نوم واحدة، و35% بشقق من غرفتي نوم، و15% بحثوا عن شقق استوديو، أما الفلل والتاون هاوس فكان نصيبها 40% من المهتمين بشراء وحدات مكونة من 3 غرف نوم، بينما بحث 44% عن خيارات من 4 غرف نوم أو أكبر.

شراء الشقق

وشملت المناطق التي سجلت أكبر عدد من عمليات البحث بقصد شراء الشقق: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، بينما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لشراء الفلل أو التاون هاوس دبي هيلز استيت، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، أما أبرز المناطق، التي بحث عنها المستأجرون فشملت: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، ديرة. وحظيت دبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 والبرشاء وجميرا وأم سقيم باهتمام أكبر من قبل الباحثين عن استئجار فلل أو تاون هاوس. وسجل حجم التصرفات في قطاع الوحدات العقارية الجاهزة زيادة ملحوظة بلغت نحو 23% على أساس سنوي، مع 5500 معاملة، بينما ارتفعت قيمة التصرفات 46%، مسجلة 23.5 مليارا.

وشهدت عقارات دبي في فبراير زيادة في طلب الوحدات على الخريطة بلغت 31% على أساس سنوي، مع تسجيل 6.385 معاملة، كما ارتفعت قيمة المبايعات 18.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليار درهم، مقارنة مع 11 ملياراً في فبراير 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: سعداء بالنتائج المبهرة، التي حققها شهر فبراير، مواصلاً الزخم الكبير، الذي بدأ منذ يناير، وهو مؤشر إيجابي على استمرار نمو القطاع العقاري وتطوره في عام 2024، وقد أظهر هذا الشهر نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري، من حيث قيمة المعاملات وعددها، الأمر الذي يظهر مرونة القطاع وديناميكيته وتعزيزاً للتوجه الإيجابي العام والفرص الواعدة للمستثمرين والباحثين عن العقارات على حد سواء.