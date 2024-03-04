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ماذا تفعل الدول بالضرائب المفروضة على السياح؟

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في ظل فرض العشرات من المناطق السياحية الشهيرة رسوماً على الدخول، يتساءل الكثيرون على ما تُنفق تلك الأموال؟

إليك بعض المعلومات بشأن كيفية إنفاق تلك الملايين التي تدرها السياحة:

يقول موقع ((يورونيوز دوت ترافل))، إن إندونيسيا فرضت في منتصف فبراير ضريبة السائح على جزيرة بالي الشهيرة. ويجب أن يدفع الزوار الأجانب الآن 150 ألف روبية (9 دولارات) لزيارتها.

وتقول السلطات، إن الرسوم الجديدة تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية للجزيرة وثقافتها.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لحكومة بالي الإقليمية، ستستخدم ضريبة السائح الجديدة لتحسين جودة الخدمات والسلامة وراحة السياح، من خلال تطوير البنية التحتية البرية والبحرية والجوية بأسلوب مدمج ومتصل.

وستتصدى السلطات لتحديين رئيسيين يواجهان بالي في الوقت الحالي، الازدحام المروري وإدارة المخلفات.

وفي فينيسيا ستدخل أخيراً رسوم الدخول التي تم مناقشتها طويلاً حيز التنفيذ لفترة تجريبية في ربيع 2024.

وستبلغ الرسوم 5 يورو لدخول المدينة المليئة بالقنوات في وقت الذروة في عطلة نهاية الأسبوع بين أبريل ومنتصف يوليو أي 29 يوماً في المجمل.

وتهدف رسوم الدخول، إلى توفير الأموال لتحسين جودة حياة السكان، إلى جانب تقليل الازدحام والتشجيع على الزيارات الطويلة.

وتستخدم برشلونة، ضريبة السائح لتمويل المبادرات الخضراء. وأعلنت سلطات المدينة في 2022، أن ضريبة السياح في برشلونة ستزيد على مدار العامين التاليين.

ومنذ 2012، يجب أن يدفع زوار العاصمة الكتالونية كلا من ضريبة السائح الإقليمية، ورسوم إضافية على مستوى المدينة.

وفي الأول من أبريل 2023، رفعت سلطات المدينة الرسوم الإقليمية إلى 2.75 يورو. وستحدث زيادة ثانية في الأول من أبريل 2024 حيث ستزيد الرسوم إلى 3.25 يورو.

وفي نهاية 2023، أعلنت السلطات ثمانية مشاريع جديدة في المدينة بتمويل قدره 7.69 ملايين يورو من عائدات ضريبة السائح. وسيتم استخدام 4.93 ملايين يورو أخرى للترويج لـ((السياحة الزرقاء)) بما في ذلك الرياضات البحرية. وقالت السلطات العام الجاري، إنها خصصت 100 مليون يورو من عائدات لوضع مضخات تدفئة وألواح شمسية في مدارس حكومية.

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