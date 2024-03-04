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«إيفونيك للصناعات» تشطب 2000 وظيفة

3/4/2024 9:45:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة إيفونيك للصناعات، المتخصصة في الكيماويات، أن خسائرها قبل حساب الضرائب من العمليات الجارية بلغت 20 مليون يورو في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 251 مليون يورو في الربع نفسه من العام 2022.

كما أعلنت الشركة، قرارها شطب 2000 وظيفة على مستوى العالم، ومن بينها 1500 وظيفة في ألمانيا، تتضمن مناصب إدارية.

وانخفضت المبيعات في الربع الرابع إلى 3.60 مليارات يورو، وتتوقع الشركة تسجيل إيرادات ما بين 1.7 مليار يورو وملياري يورو في 2024. وكانت الإيرادات قد بلغت 1.66 مليار يورو في 2023.

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