«إيفونيك للصناعات» تشطب 2000 وظيفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة إيفونيك للصناعات، المتخصصة في الكيماويات، أن خسائرها قبل حساب الضرائب من العمليات الجارية بلغت 20 مليون يورو في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 251 مليون يورو في الربع نفسه من العام 2022.
كما أعلنت الشركة، قرارها شطب 2000 وظيفة على مستوى العالم، ومن بينها 1500 وظيفة في ألمانيا، تتضمن مناصب إدارية.
وانخفضت المبيعات في الربع الرابع إلى 3.60 مليارات يورو، وتتوقع الشركة تسجيل إيرادات ما بين 1.7 مليار يورو وملياري يورو في 2024. وكانت الإيرادات قد بلغت 1.66 مليار يورو في 2023.
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