«اقتصادية أبوظبي» تُعزز جهود حماية المستهلك

أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي، إلى 83.4 % من إجمالي الحالات.

ووفقاً لبيانات المركز، بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24,833 شكوى، مقارنةً بـ 23,232 في عام 2022، بزيادة 6.9 %. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للشكاوى التي تمت معالجتها 26,64 مليون درهم.

ورغم زيادة عدد الشكاوى، تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لغالبية الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى للجهات القضائية. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: ((نجاحنا في التعامل مع 83.4% من الحالات المقدمة، يعكس فعالية الإجراءات التي نتبعها لترسيخ مكانة أبوظبي، بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات)).

وارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار، من 968 شكوى في 2022، إلى 1493 في العام الماضي، بزيادة بنسبة 54 %. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6 % من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها. وخلال 2023، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المتحركة ولوازمها 579، واللوازم المنزلية والأثاث 467، والأنسجة والملبوسات والأحذية والأكسسوارات والبصريات 372، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360، وخدمات الشحن والتوصيل 318، والأندية الصحية 266. وشملت شكاوى المستهلكين أنشطة اقتصادية متعددة.