«اقتصادية عجمان» تطبق «تصفير البيروقراطية الحكومية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تطبيق برنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، وهو يعد نموذج عمل وطنياً لمرحلة جديدة للعمل الحكومي، ويهدف إلى إلغاء ما لا يقل عن 2,000 إجراء حكومي، وخفض 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتضم اللجنة نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة البلدية والتخطيط، وآخرون.
وأكد عبدالله الحمراني، المدير العام، حرص الدائرة على المواءمة مع البرامج والاستراتيجيات الوطنية، واهتمامها بأن تكون في طليعة الجهات الحكومية المُتكيفة مع التغيرات والرامية لتقديم خدمات يكون محورها الإنسان.
وقال أحمد البلوشي، مدير إدارة التسجيل التجاري: ((هدف البرنامج إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، والبيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي جهة تسعى للتطور)).
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