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«اقتصادية عجمان» تطبق «تصفير البيروقراطية الحكومية»

3/4/2024 9:45:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تطبيق برنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية))، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، وهو يعد نموذج عمل وطنياً لمرحلة جديدة للعمل الحكومي، ويهدف إلى إلغاء ما لا يقل عن 2,000 إجراء حكومي، وخفض 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.

وتضم اللجنة نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة البلدية والتخطيط، وآخرون.

وأكد عبدالله الحمراني، المدير العام، حرص الدائرة على المواءمة مع البرامج والاستراتيجيات الوطنية، واهتمامها بأن تكون في طليعة الجهات الحكومية المُتكيفة مع التغيرات والرامية لتقديم خدمات يكون محورها الإنسان.

وقال أحمد البلوشي، مدير إدارة التسجيل التجاري: ((هدف البرنامج إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، والبيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي جهة تسعى للتطور)).

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