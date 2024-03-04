«اتحاد غرف الإمارات» يناقش تأسيس مجلس أعمال مشترك مع لاتفيا

ناقش اتحاد غرف الإمارات مشروع إنشاء مجلس أعمال مشترك مع جمهورية لاتفيا من شأنه أن يسهم في فتح قنوات تواصل في مجال التجارة والاستثمار، وأن يكون منصة خاصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين بتنظيم الفعاليات المشتركة وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة التي تقام لدى كل جانب.

جاء ذلك في لقاء حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات دانا جولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة بمقر مكتب الاتحاد بدبي، وبحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، ومارتسيس ماكسيمس نائب رئيس بعثة لاتفيا في الدولة.

وأكد ابن سالم أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك لتنشيط وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا وتنمية العلاقات الثنائية ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل تقنية المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار، لما لهذه القطاعات من دور مهم في تقوية أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وأشادت دانا جولدفينشا، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا في جميع المجالات، معربة عن ترحيب السفارة اللاتفية بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات، وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة مجتمعي الأعمال ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة والتشجيع والترويج للفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.