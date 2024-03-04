Tuesday, 05 March 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«اتحاد غرف الإمارات» يناقش تأسيس مجلس أعمال مشترك مع لاتفيا

3/4/2024 9:45:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ناقش اتحاد غرف الإمارات مشروع إنشاء مجلس أعمال مشترك مع جمهورية لاتفيا من شأنه أن يسهم في فتح قنوات تواصل في مجال التجارة والاستثمار، وأن يكون منصة خاصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين بتنظيم الفعاليات المشتركة وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة التي تقام لدى كل جانب.

جاء ذلك في لقاء حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات دانا جولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة بمقر مكتب الاتحاد بدبي، وبحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، ومارتسيس ماكسيمس نائب رئيس بعثة لاتفيا في الدولة.

وأكد ابن سالم أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك لتنشيط وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا وتنمية العلاقات الثنائية ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل تقنية المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار، لما لهذه القطاعات من دور مهم في تقوية أطر التعاون المشترك بين البلدين.

وأشادت دانا جولدفينشا، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولاتفيا في جميع المجالات، معربة عن ترحيب السفارة اللاتفية بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات، وتنسيق الجهود المشتركة لخدمة مجتمعي الأعمال ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة والتشجيع والترويج للفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

MENAFN04032024000110011019ID1107934252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث