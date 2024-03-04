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جمارك أبوظبي تحصد جائزة «مغير قواعد اللعبة» في أمن البضائع

3/4/2024 9:45:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة ((مغير قواعد اللعبة في الاستدامة والتكنولوجيا)) لعام 2024 عن فئة أمن البضائع من منصة النقل والخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط، وذلك لإحداثها تحولات نموذجية إيجابية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال سلاسل التوريد، وحركة مرور البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.

وجاء الفوز بجائزة أمن البضائع بناء على تصويت المتعاملين والشركاء، ضمن منافسة مع جهات محلية وإقليمية رائدة في مجال الأمن والحماية، وذلك بعد أن اختارتها منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط. وتسلم الجائزة عبد الله المهيري، مدير مركز جمرك ميناء خليفة، خلال حفل على هامش مؤتمر التقنيات المستقبلية بدبي.

وحققت جمارك أبوظبي نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، و100% في الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة.

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