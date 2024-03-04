كلية دبي للسياحة تطلق برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأول منصة تعليمية متعددة التخصصات في المنطقة، إطلاق برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويحظى البرنامج بدعم عددٍ من أضخم الفنادق المرموقة، وينسجم بشكلٍ استراتيجي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأيضاً جعلها المدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، وذلك بإثراء محفظتها من عروض الطعام الفريدة.

وتعتزم الكلية بدء البرنامج في الصيف المقبل، ويتمثل هدفه في إعداد كوادر عاملة تتمتع بأعلى الكفاءات في مجال فنون الطهي، إلى جانب تأهيل المرشحين لضمان أماكنهم في المستوى المبتدئ من البرنامج تزامناً مع توفير فرص استثنائية للتعلم والحصول على مردود مادي في الوقت ذاته، ويبرز هذا البرنامج التحولي حرص كلية دبي للسياحة على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بمواصلة تطوير المنظومة المصممة لتطوير ورعاية المواهب المحلية.

ويأتي البرنامج استكمالاً لالتزام كلية دبي للسياحة الإسهام في قطاع الضيافة المتنامي في المنطقة، ويمتد عامين لتمكين الطالب من الحصول على شهادة المستوى 4 في برنامج التلمذة المهنية لعمليات الطهي، ويقوم على نموذج دراسة عملية يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء في القطاع، وتشمل قائمة شركاء كلية دبي للسياحة في البرنامج جيتس هوسبيتاليتي، وهيلتون، وفندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي، ومن المتوقع التعاون مع مزيد من الشركاء في المستقبل القريب.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: يهدف برنامج التلمذة المهنية على عمليات الطهي إلى توفير مصدر جديد لتوظيف واختيار المواهب في مجال فنون الطهي، كما يبرز التزامنا تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بتعزيز مكانة الإمارة لتكون واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية.

وأوضح قائلاً: إن هذا البرنامج هو الأول من نوعه، ويوفر لنا نموذجاً لتقديم التدريب المهني في مجالات أخرى، وتتمحور نسبة 60% من الدراسة في البرنامج في التحضير الوظيفي، ما يوفر للطلاب نقطة انطلاق متميزة نحو مسيرتهم المهنية المستقبلية.

شركاء

وعبّر شركاء البرنامج الرئيسيون عن حماسهم الشديد للمشاركة، حيث أكّدت "جيتس هوسبيتاليتي" أهمية هذه المبادرة الفريدة، مشيرةً إلى أن البرنامج يسهم في تعريف المتدربين على أحدث مستجدات القطاع بشكلٍ دائم.

قال نعيم معدد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتس هوسبيتاليتي: يساعد هذا البرنامج المطاعم على تدريب طواقمها ضمن أفخم المطابخ المزودة بأحدث التقنيات، بينما تسهم الطبيعة الملحة لبيئة المطابخ في غرس أخلاقيات الانضباط والعمل لديهم، إلى جانب اكتساب المتدربين لمهارات إدارة الوقت.

ويشترط البرنامج أن تكون أعمار المشاركين 18 عاماً على الأقل، واستيفاء متطلبات القبول في كلية دبي للسياحة، إلى جانب اجتيازهم مقابلة بإشراف أحد الشركاء في القطاع، ويخضع المشاركون في نهاية البرنامج لاختبار عملي يتم تحديده من قبل جهات التقييم في كلية دبي للسياحة، ويحدد مستوى إنجازاتهم وفق معايير أداء معينة على مقياس النجاح والكفاءة والتميز، كما يشتمل التقييم على مراقبة الأداء الفعلي للمتدربين في البرنامج، فيتعين على جميع الطلاب تقديم ملاحظات مكتوبة عن تجربتهم، ليحظى المتدربون الناجحون بعدها بفرصة للحصول على وظيفة بدوام كامل مع الجهة الشريكة في القطاع.