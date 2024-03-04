مواجهة طويلة في مستشفى ألماني تنتهي بتغلب الشرطة على امرأة متحصنة بالداخل



انتهت مواجهة استمرت ساعات في مستشفى في مدينة آخن بغرب ألمانيا في وقت متأخر من يوم الاثنين بتغلب الشرطة على المرأة /65 عاما/ التي تحصنت في غرفة.

ولم تقدم الشرطة في البداية أي معلومات عن صحة المرأة. لكنها قالت إنها لا تعتقد أن أي شخص آخر في المستشفى قد أصيب بجروح.

وشاهد مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الحادث المرأة وهي تخرج من المنشأة على نقالة.

كانت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما قد تحصنت داخل عيادة في آخن بغرب ألمانيا الاثنين،مما أدى إلى عملية واسعة النطاق للشرطة.

وقالت الشرطة إن المرأة دخلت المستشفى بعد الظهر.

وبعد وقت قصير شوهد الدخان في المنطقة.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة إلى الموقع. تم إخلاء الغرف في المنطقة المحيطة.

وكانت هناك "فرقة كبيرة" من ضباط الشرطة في الموقع.

وكانت متحدثة باسم الشرطة في آخن قد أكدت في وقت سابق وجود "شخص مريب" في المستشفى.

وحذرت الشرطة عبر موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "هناك إغلاق طرق وقيود على حركة السكك الحديدية. تجنب المنطقة قدر الإمكان".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز