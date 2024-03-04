واشنطن: روسيا تثير الفتنة بنشر تسجيل صوتي لقادة الجيش الألماني



اتهمت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين روسيا بمحاولة إثارة عدم الثقة بين أوكرانيا وحلفائها الغربيين من خلال نشر مكالمة تم اعتراضها عبر الإنترنت بين كبار ضباط القوات الجوية الألمانية حول الحرب.

وشكل تسريب روسيا يوم الجمعة الماضي للمحادثة التي استمرت 38 دقيقة بين كبار العسكريين إحراجا كبيرا لبرلين التي وصفت التسجيل بأنه جزء من "حرب المعلومات" التي تشنها موسكو.

وهناك أيضا مخاوف في ألمانيا من أن الحادث قد يثير توترات دبلوماسية بين التحالف الغربي الذي يدعم أوكرانيا.

وعلق المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، على الانتهاك الأمني الوطني الذي تعرض له أحد أقرب حلفاء واشنطن، مشيرا إلى أن موسكو تحاول "زرع الفتنة".

وقال كيربي "هذه محاولة جريئة وواضحة من الروس لمحاولة زرع الفتنة ومحاولة إظهار الانقسام ومحاولة جعل الأمر يبدو وكأن الغرب غير موحد".

وأضاف كيربي إن روسيا تحاول أيضا أن تجعل الأمر يبدو كما لو أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس ليست "موحدة بشأن ما تفعله" من أجل كييف.

ويمكن سماع الضباط في المكالمة الهاتفية وهم يناقشون إمكانية إرسال صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز توروس إلى كييف، وهي خطوة رفضها شولتس بشدة علنا لعدة أشهر.

ووفقا للضباط، فإن التسليم السريع ونشر صواريخ توروس لن يكون ممكنا إلا في ظل المشاركة المباشرة للقوات الألمانية.

ويقولون إن الانتشار تحت القيادة الأوكرانية فقط سيكون ممكنا، لكن التدريب اللازم للجنود الأوكرانيين سيستغرق على الأرجح شهورا.

وادعى الكرملين أن التسجيل أظهر أن الجيش الألماني كان يناقش إمكانية مهاجمة الأراضي الروسية.

ويحتوي المقطع أيضا على إشارة حساسة دبلوماسيا تشير إلى أن البريطانيين لديهم "عدد قليل من الأشخاص على الأرض" في أوكرانيا ، فيما يتعلق بصواريخ كروز "ستورم شادو" التي تم إرسالها إلى البلاد.

وقال كيربي: "نحن جميعا نعمل معا لمحاولة دعم أوكرانيا وكان الألمان معنا في ذلك. وعلى كل دولة أن تقرر بنفسها ما الذي ستفعله، والألمان قد أظهروا التزامهم. لقد أظهروا التزاما بطرق معنوية".



وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع المستشار شولتس وحكومته بينما يواصلان إيجاد طرق لدعم أوكرانيا."

وتم نشر المحادثة يوم الجمعة من قبل رئيسة هيئة الإذاعة الحكومية الروسية (آر تي)، مارجريتا سيمونيان.



وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المناقشة تمت استضافتها على منصة "ويبكس"، وهي منصة أمريكية للمؤتمرات عبر الإنترنت. ويجري تحقيق في كيفية اعتراض المحادثة وتسجيلها من قبل الجيش.

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