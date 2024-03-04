Tuesday, 05 March 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العنب يطيل العُمر

3/4/2024 7:52:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد علماء جامعة ويسترن نيوإنجلاند الأمريكية أن تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4 ــ 5 سنوات.

ويشير الباحثون إلى أن العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ويحسن عمل الخلايا العصبية، ويحمي من مرض الزهايمر. وتحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة، التي تقلل من الالتهابات، وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN04032024000110011019ID1107934126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث