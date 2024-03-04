العنب يطيل العُمر

أكد علماء جامعة ويسترن نيوإنجلاند الأمريكية أن تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4 ــ 5 سنوات.

ويشير الباحثون إلى أن العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ويحسن عمل الخلايا العصبية، ويحمي من مرض الزهايمر. وتحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة، التي تقلل من الالتهابات، وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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