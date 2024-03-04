العنب يطيل العُمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد علماء جامعة ويسترن نيوإنجلاند الأمريكية أن تناول العنب يطيل متوسط عمر الإنسان 4 ــ 5 سنوات.
ويشير الباحثون إلى أن العنب يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق السعرات الحرارية، ويحسن عمل الخلايا العصبية، ويحمي من مرض الزهايمر. وتحتوي ثمار العنب على مضادات الأكسدة، التي تقلل من الالتهابات، وتخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
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