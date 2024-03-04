«الشارقة لرسوم كتب الطفل» تفتح باب المشاركة في دورتها الـ 12

أعلنت ((جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل))، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب المشاركة في دورتها الـ 12، وتهدف إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز، على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح، هو 15 مارس الجاري، عبر الموقع الرسمي لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن طريق الرابط التالي: ، ويتم إعلان أسماء الفائزين، وتوزيع الجوائز في احتفال خاص، يُقام ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، والذي سيُقام في شهر مايو المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 21 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8 آلاف دولار، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 آلاف دولار، في حين يُمنح صاحب المركز الثالث 4 آلاف دولار، إلى جانب ثلاث جوائز تشجيعية، تبلغ قيمة الواحدة منها 1000 دولار.

رسومات مبتكرة

وفي تعليقها على استقبال طلبات المشاركة في الجائزة، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: ((تعد الرسومات المبتكرة والمبدعة، محوراً رئيساً في نجاح كتب الأطفال، وتحقيقها نتائج تثري حياة الأطفال واليافعين الأدبية والثقافية والمعرفية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم، وتزرع فيهم قيم الجمال والفن والإبداع)).

وتابعت: ((من هنا، تعد جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل، واحدة من المبادرات المعرفية والثقافية الرائدة لإمارة الشارقة، التي تسعى إلى دعم أدب الطفل، وتشجيع الأطفال على القراءة، حيث تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بأهمية فئة الأطفال واليافعين، وبالتالي، فإن الجودة والأصالة والتميز في المحتوى، يحتل مكانة الصدارة في التأثير العميق في نفوس الأطفال)).

وأضافت: ((اكتشفت الجائزة على مدى دوراتها السابقة، نخباً من الفنانين والكتب الرائدة، التي جعلت من كتب الأطفال لوحات فنية، تستحق أن يكون لها معرض خاص، وهي المبادرة التي عمل عليها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يخصص سنوياً معرضاً خاصاً لرسومات كتب الأطفال، يعرض فيه أعمال الفائزين والمشاركين في الجائزة، ويوفر فرصة للتواصل والتفاعل مع الفنانين والمبدعين)).