الأزقة والتصاميم الحضرية العصرية محور محاضرة في «السركال»

تواصل وجهة السركال في دبي، عبر مجموعات الصالات التي تحتضنها، استشراف مستقبل الفنون والعمارة في عالمنا، انطلاقاً من رؤى ومشروعات دبي المتقدمة في السياق، فيستضيف غاليري إنلوك في ((السركال أفينيو)) في هذا السياق، يوم غد، ندوة نقاشية بعنوان (حوار عام: ((الأزقة: وجهات نظر إقليمية ومحلية)))، يتحدث فيها د. خالد العوضي، الباحث الإماراتي المتخصص في مجال العمران المستدام والأستاذ المساعد في جامعة خليفة.

ويعد هذا الحدث، المقرر جزءاً من المعرض الأوسع الذي يستكشف شبكة الأزقة التي تشكل البيئات والهويات الحضرية.

وتبرز الفعالية جوهر بحث الدكتور العوضي في شأن الممارسات الحضرية للفنانين، وهو ما يركز عليه إنلوك، عبر الربط بين لغة العلم واللغة المرئية وهو أمر نجده مهماً جداً للتشابك، ويركز العوضي في حديثه، كما في بحوثه، على استعراض أنماط التصميم الحضري والإسكان والعلاقات بين البيئة المبنية والتنمية المستدامة، داعياً الجمهور إلى التعمق في أهمية الأزقة في السياقين الإقليمي والمحلي.

واستناداً إلى تجربته في تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية في سنة 2018، ستسلط الندوة الضوء على الأزقة التي غالباً ما يتم إغفالها، أو السكاك، باحتسابها عناصر محورية في التخطيط الحضري والتفاعل المجتمعي، وتستكشف هذه المناقشة الجذابة المسارات الضيقة المخفية التي تقدم أكثر من مجرد اختصارات بين المباني؛ إذ إنها شرايين الحياة للتفاعل الاجتماعي، وروابط المجتمعات، وحوال المفردات التاريخية والثقافية.

وتهدف المحاضرة/الندوة إلى رفع مستوى فهم وتقدير الأزقة، والتأكيد على دورها في تعزيز التماسك الاجتماعي، وضمان سلامة المشاة وخصوصيتهم، والإسهام في التنمية الحضرية المستدامة.

ويستعرض الدكتور العوضي أهمية الأزقة بشكل خاص من منطلق العديد من المناطق التاريخية في دبي وأبوظبي وكذا المناطق السكنية المتطورة، حيث تمثل الأزقة عنصراً حيوياً ومتميزاً في التصميم الحضري وتسعى هذه الفعالية العامة إلى الإضاءة على أهميتها ومكانتها.