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فيلم «دون» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

3/4/2024 7:52:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي ((دون)) إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً 81,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه الدور الرئيس، مجسداً شخصية القائد المنتظر الذي يثأر لإبادة سلالته.

ولاحظَ المحلل ديفيد أ. غروس أن الإيرادات التي حققها ((دون)) في عطلة نهاية الأسبوع في دور السينما الكندية والأمريكية ((استثنائية)) بالنسبة إلى فيلم خيال علمي، وهي أعلى إيرادات يحققها فيلم في الأسبوع الأول لعرضه منذ بداية السنة الحالية.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأمريكي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويضمّ ((دون: بارت تو)) نجوماً آخرين إلى جانب شالاميه، كزندايا ولِيا سيدو وخافيير بارديم. وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم ((بوب مارلي: وان لاف)) الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، محققاً إيرادات قدرها 7,4 ملايين دولار.

ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم ((وان نايت إن ميامي)) تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في سنة 1981 عن عمر يناهز 36 عاماً.

وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الذي يجمع أحدث حلقات مسلسل ((ذي تشوزن)) عن حياة السيد المسيح، وبإيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.

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