انطلاق مهرجان مسقط السينمائي الدولي الحادي عشر

انطلقت أول من أمس فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الحادي عشر، وتستمر حتى 7 مارس الجاري في مقر الجمعية العُمانية للسينما، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السينما وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية العُمانية والعربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن عدد الأفلام المشاركة في المهرجان في فئة الأفلام الطويلة، بلغ 23 فيلماً من 11 دولة من أنحاء العالم، منها 5 أفلام عُمانية و18 فيلماً دولياً، منها 11 فيلماً روائياً طويلاً، و8 أفلام وثائقية طويلة، و4 أفلام بانوراما، وفي فئة الأفلام القصيرة بلغ عدد الأفلام المشاركة 34 فيلماً، منها 14 فيلما عُمانياً روائيا ًقصيراً، و10 أفلام وثائقية عُمانية قصيرة، و10 أفلام تحريك قصيرة.

وقال عمار آل إبراهيم مدير مهرجان مسقط السينمائي الدولي الحادي عشر، إن سلطنة عُمان استطاعت إنتاج العديد من الأفلام القصيرة التي تم عرضها في مهرجانات إقليمية وعالمية، وفاز الكثير منها بجوائز ومراكز متقدمة.

ويتضمن المهرجان، ((سوقَ المهرجان)) وهو ركن للمؤسسات وشركات الإنتاج والمنصات الفنية بهدف جمع المهتمين بالصناعة السينمائية تحت سقف واحد عبر التعاون المحلي والدولي في قطاع الإنتاج السينمائي الحكومي والخاص وتبادل الخبرات والعروض الترويجية للإنتاج السينمائي والإمكانات الفنية، كما يهدف للتسويق للأفلام والأعمال السينمائية المختلفة.