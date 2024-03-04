«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» تدرج «المعرفة الرقمي» منصة داعمة في «ماراثون القراءة»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسسة منصة قرائية داعمة في ((ماراثون القراءة))، وذلك في إطار تعاونها الوثيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي أطلقت ((الماراثون)).

ويعد الماراثون مبادرة معرفية واسعة النطاق، تستهدف تحفيز الطلاب على القراءة، وترسيخ القراءة كأسلوب حياة، وزيادة عدد الكتب المقروءة على المنصات التعليمية.

ويجسد إدراج مركز المعرفة الرقمي منصة قرائية داعمة في الماراثون تنامي دوره المعرفي الرائد، واتساع نطاق إسهامه في رفد جيل الشباب بالمحتوى التعليمي والمواد المعرفية التي تناسب احتياجاتهم العمرية ومجالات اهتمامهم. ويتيح المركز مجموعة واسعة من الكتب والإصدارات المكتوبة والمقروءة، والمصممة وفق منهجية تنمي إقبالهم على القراءة وتثري فكرهم وطموحهم المعرفي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نفخر بتعاوننا الوثيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويسرنا أن نشهد إدراج مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ضمن المنصات المعتمدة في ((ماراثون القراءة)). وتجسد هذه الخطوة الحرص المشترك على نشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية باعتبارها أداة رئيسية لنهل العلم والمعرفة)).

وأضاف: ((كما يعكس إدراج المركز التزامنا بتوظيف الابتكارات الرقمية في دعم قطاع التعليم والارتقاء بواقع القراءة والتعلم، تماشياً مع رؤيتنا لتمكين أفراد المجتمع معرفياً، وتحفيز المبتكرين والعقول المبدعة، سعياً لإرساء دعائم مجتمعات المعرفة)).

وتابع جمال بن حويرب: ((نتطلع لتطوير تعاوننا مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، وترجمة للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في استشراف ملامح مستقبل أكثر تقدماً ونماءً، تمثل فيه المعرفة الركيزة الأساسية)).

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دعم الجهود المبذولة في الدولة في مجالات القراءة وإشراك الطلبة بمختلف المبادرات الريادية التي تطلق بهدف ترسيخ القراءة كأسلوب حياة مستدام لديهم في مختلف مراحل تطورهم المعرفي.