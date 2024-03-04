القمة الثقافية أبوظبي تواصل فعالياتها في منارة السعديات

واصلت القمة الثقافية أبوظبي فعالياتها، لليوم الثاني على التوالي، في منارة السعديات، بمشاركة قادة الفكر وصناع السياسات والفنانين والمتخصصين في الثقافة من كافة أنحاء العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم الثقافة اليوم، واستكشاف تأثير التقدم التكنولوجي على كيفية إنتاج الثقافة.

وكان من أبرز فعاليات القمة هذا العام افتتاح ((الحوار الوزاري))، الذي انطلق بالتعاون مع اليونيسكو.

وتجمع هذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في القمة، وزراء الثقافة إرنست أورتاسون، وزير الثقافة في مملكة إسبانيا، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، وأدريانا أورتيز، وزيرة الثقافة في جمهورية باراغواي، وأبراو فيسنتي، وزير الثقافة والصناعات الإبداعية ووزير البحر في جمهورية الرأس الأخضر، ونينا أوبولجين كورزينك، وزيرة الثقافة والإعلام في جمهورية كرواتيا، وألبيديو ألونسو، وزير الثقافة في جمهورية كوبا، وغيرهم.

وشارك محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وإرنستو أتون راميريز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونيسكو، في الجلسة الحوارية الأولى، التي أدارتها بيكي أندرسون من شبكة ((سي إن إن)) الشرق الأوسط، والتي ناقشت مفهوم الثقافة ((منفعة عامة عالمية)).

وألقى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة كلمة رئيسية في القمة، دعا خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مختلف أشكال وألوان التعبير الثقافي وصونها، والحفاظ عليها من تأثيرات الأحداث والصراعات العالمية وتداعياتها.

وقال معاليه ((لقد حققت دولة الإمارات مستويات غير مسبوقة من التميز في مختلف القطاعات، وكانت الثقافة في طليعة هذا التطور، لكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نعيش بمعزل عما يجري حولنا، بل يتعين علينا أن ندرك كيف تسهم الأحداث العالمية في إعادة تشكيل العالم من حولنا)).

من جانبه ركز محمد خليفة المبارك، وخلال مشاركته على أهمية ربط الشباب بالثقافة، وقال ((يمكننا تحقيق تغيير إيجابي عبر توطيد ارتباط الشباب بموروثنا الثقافي، ومع وجود التعليم كعامل محفز توفر ثقافتنا أساساً قوياً لازدهار العقول الخلاقة، وإلهام الشباب وتعزيز إبداعهم)).