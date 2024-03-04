فيلم «ثلاثة» الإماراتي «ينطق» بلغة «الماندرين» الصينية عبر الذكاء الاصطناعي

أطلق أخيراً فيلم ((ثلاثة)) للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، باللغة الصينية ((الماندرين))، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، في خطوة هي الأولى عربياً، وسترى نسخة العمل الجديدة الضوء في 14 مارس الجاري.

وقد تم الإعلان عن الحدث خلال عرض خاص للفيلم في الأول من مارس الجاري بـ((فوكس سينما))، غاليريا مول، أبوظبي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وعدد من سفراء الدول.

جمهور عالمي

وعبر ((ثلاثة)) سعت الخاجة إلى نقل الأفلام المحلية إلى نطاق أوسع، ليكون من بين مصاف الأفلام الإماراتية التي تصل إلى العالمية، ويعتبر الفيلم الأول في الوطن العربي، الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، في إصداره باللغة الصينية ((الماندرين)).

((ثلاثة)) الذي يجمع اللغتين العربية والإنجليزية سيطلق بنسخة جديدة مع المحافظة على أصوات الممثلين الأصلية، لتعزيز جودة الفيلم، حيث تقدم هذه الطريقة المبتكرة معياراً جديداً في دبلجة الأفلام وسرد القصص. ولا يزال الفيلم يحقق نجاحاً كبيراً في دور السينما خلال أسبوعه الخامس في الإمارات ومصر، حيث نال استحسان النقاد، وشهد إقبالاً قوياً من الجمهور.

تدور أحداث ((ثلاثة)) الذي يتناول مواضيع الصحة النفسية، ومرحلة ما قبل المراهقة، في ضواحي مدينة مزدحمة في الشرق الأوسط، حيث يبدأ الفتى أحمد بالتصرف بشكل غريب، مما يقود والدته مريم إلى الاعتقاد بأنه يعاني من مشاكل نفسية. ومع تصاعد الحبكة تتسابق مريم ضد الوقت بحثاً عن مساعدة من طبيب بريطاني، وكذلك طارد أرواح، من أجل إنقاذ حياة ابنها.

تم تصوير الفيلم المستقل في بانكوك، والإمارات على مدى 24 يوماً، وهو من إنتاج نايلة الخاجة، دانيال زيريلي، جان- شارل ليفي، وسلطان سعيد الدرمكي، والمنتجين التنفيذيين منى عيسى القرق، جيفيرسون هول، سيدهارث ثاكر، راسيك ثاكر، وسلطان سعيد الدرمكي.

يمكن قراءة هذا الإصدار السينمائي كدراسة حالة مبتكرة، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتجاوز الفجوات الثقافية واللغوية.