«دبي للمسرح المدرسي».. بين جماليات الفكرة وتحديات الخشبة

عروض متنوعة مستلهمة من عناصر التراث والواقع المجتمعي شهدها اليوم الأول لمهرجان دبي للمسرح المدرسي في دورته الرابعة، حيث طغت جماليات الفكرة والمثابرة على العروض، وسط مستويات أداء متعثر لطلاب المدارس المشاركة في الحدث، سببها ضيق وقت تدريبات الورش التحضيرية.

ويسعى المهرجان إلى تنمية المهارات الفنية والمعرفية، لاكتشاف مواهب تسهم في الحراك المسرحي الإماراتي.

وحول أهم المعوقات والتحديات، التي شكلت عاملاً مؤثراً في تراجع الأداء المسرحي بالنسبة للطلاب في عروض اليوم الأول، أكد الفنان والمسرحي ورئيس لجنة تحكيم مهرجان دبي للمسرح المدرسي، مرعي الحليان، حرص هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) الجهة الداعمة والمنظمة لهذا الحدث، على المتابعة الحثيثة والمستمرة مع الجهات والمؤسسات التعليمية، للوقوف على أهم التحديات، التي تحول دون استمرارية واستدامة الحراك المسرحي المدرسي، وفي مقدمتها التعامل مع مادة المسرح كنشاط غير مؤثر في العملية التعليمية كونه لا يدخل ضمن نظام احتساب الدرجات النهائية، وغير مرتبط كذلك بتقييمات جودة الأداء العام لعمليات الرقابة المدرسية.

مدرس احتياط

وأضاف الحليان: ((خلال نقاشات سابقة مع الكثير من المدرسين المشرفين على المسرح المدرسي لبحث أهم الأسباب التي تعيق نجاح العروض الطلابية، أكد بعضهم أن ضيق الوقت وعدم التفرغ من أكثر العوامل التي تؤثر على فعالية النشاط المسرحي، إلى جانب التقليل من الدور الرئيسي لمعلم المسرح ومعاملته كمدرس احتياط، وتسليمه الكثير من المهام الإدارية التي لا تمت بعمله كمشرف مسرح مدرسي)).

نشاط ثانوي

بدورها أوضحت عضوة لجنة التحكيم الكاتبة الدكتورة باسمة يونس أن التحديات الإدارية المرتبطة بأهمية العمل المسرحي ونشاطاته مع الطلاب لابد أن يعاد تقييمها من قبل مدراء ومشرفي المدارس، ولا يتم التعامل مع مساقاتها التربوية والفنية كنشاط ثانوي يمكن الاستغناء عنه، على العكس تماماً، فالمسرح المدرسي منوط بالعملية التعليمية والتثقيفية للطلاب، وله دور كبير في تكوين الشخصية المسرحية.

قصور التدريبات

كما أشار عضو لجنة التحكيم الفنان المسرحي محمد إسحاق إلى أن لجنة التحكيم تقدر الجهود، التي يقوم بها مشرفو النشاط المسرحي مع الطلاب لتقديم أعمال أصيلة مستلهمة من التراث والواقع المجتمعي والتربوي، ولديها علم بتفاوت القدرات بين الأعمار. وتابع: ((تكمن المشكلة الأبرز خلال العروض في قلة التدريبات والورش الاستباقية للحدث)).