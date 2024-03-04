نور سويد: «شارك تانك دبي» يحفز رواد الأعمال على توسيع شبكة علاقاتهم

رحلة إبداعية ملهمة تقدمها ((دبي للإعلام)) لرواد الأعمال من خلال برنامج ((شارك تانك دبي))، متيحة لهم من خلاله فرصاً عديدة للاستفادة وتطوير أفكارهم وتنمية مشاريعهم، وتحول البرنامج الذي يعرضه تلفزيون دبي مساء كل خميس إلى بوصلة ترشدهم نحو مسارات الاستثمار الصحيحة، فمن خلاله يمكن للمشتركين الاستفادة من النصائح والإرشادات وعروض الاستثمار في مشاريعهم مقابل نسبة معينة يوفرها نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين، من بينهم رائدة الأعمال السورية الأمريكية نور سويد، التي تمتاز بقدرتها على التقاط الأفكار النوعية وتوجيه رواد الأعمال الجدد نحو الآليات والخطط التي تمكنهم من تطوير أعمالهم، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز روح الإبداع لدى الشباب ويحفزهم على دخول السوق بقوة وتحقيق طموحاتهم.

فرص نوعية

وفي هذا السياق، أكدت رائدة الأعمال نور سويد أهمية الدور الذي يؤديه برنامج ((شارك تانك دبي)) في منح رواد الأعمال العديد من الفرص النوعية، وقالت: ((أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وهو ما مكنها من تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وساعدها في ذلك امتلاكها سوقاً سريع النمو قادراً على استيعاب الكثير من المشاريع النوعية)). ونوهت بأن وجود البرنامج التلفزيوني يسهم في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالهم وأفكارهم وتقديمها بطرق مبتكرة.

وأضافت سويد: ((يساعد ((شارك تانك دبي)) رواد الأعمال على توسيع شبكة علاقاتهم مع نظرائهم، سواء في الإمارات أو المنطقة، وبناء علاقات تعاون معهم، إلى جانب توسيع نطاق تعاملاتهم ودائرة العملاء المحتملين، والاستفادة من حجم الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يمتاز بسرعة نموه واتساع آفاقه، وما يمتلكه من منظومة تشريعات وقوانين تجارية تمتاز بشفافيتها)). وأشارت سويد إلى أن أهمية البرنامج تكمن في إسهامه بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي، وقدرته على تعزيز الوعي المجتمعي بريادة الأعمال من خلال التعريف برواد الأعمال الناجحين وتجاربهم، ما يحفز الشباب على التفكير بدخول ريادة الأعمال كمسار مهني، وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم.

يذكر أن رائدة الأعمال نور سويد تمتلك مسيرة مهنية طويلة وناجحة، وهي تعد من أبرز رائدات الأعمال في المنطقة، اختارتها مجلة ((فوربس)) في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم، وتدير سويد محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، وأسست نور سويد شركة غلوبال فينتشرز ((Global Ventures))، ولديها استثمارات متنوعة في الشركات الناشئة، ومن بينها ((HolidayMe)) و((Mumzworld)) و((Kitopi)) و((Tabby)).

في حين عملت سويد رئيسة لقطاع الاستثمار في مؤسسة دبي المستقبل، وتعتبر سويد الشريكة المؤسسة لشركة ((Leap Ventures))، وقامت بتأسيس سلسلة من استوديوهات اليوغا والبيلاتس في الشرق الأوسط، كما أنها عضو في منتدى القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشغل أيضاً منصب رئيسة جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري.