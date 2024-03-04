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كو يحرز لقب «دولية دبي للطيران اللاسلكي»

3/4/2024 7:52:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توّج الطيار التايواني كيني كو بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة دبي ماسترز الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي فئة ((الهليكوبتر))، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واختتمت أول من أمس ، وشارك فيها 16 طياراً عالمياً.

وأكد نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن النسخة الرابعة من البطولة حققت أهدافها، وشهدت مستوى عالياً من المنافسة، وهو ما تمثل في النتائج الأخيرة بفوز التايواني كيني كو باللقب أول مرة.

من جهته، أشاد يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا بتعاون الهيئات الداعمة للحدث.

وكشف محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، أن هناك اتجاهاً لتثبيت مكان البطولة بنادي دبي للطيران اللاسلكي ((سكاي هب آر سي)) الذي استضاف النسخة الحالية، نظراً لإمكاناته.

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