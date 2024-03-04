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مربط دبي يواصل التألق في «الشارقة للجواد»

3/4/2024 7:52:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد مربط دبي 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ 25 والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬414 جواداً من 10 دول تنافست على مدار أربعة أيام في الميدان الخارجي بالنادي. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحصلت المهرة دي روى على الذهبية في منافسات المهرات عمر سنة، ونالت (دي اسره) الفضية بعمر السنتين وبرونزية من خلال الفرس (دي جودي)، وحصل الشيخ محمد سعود سلطان صقر السويدي على كأس فضية وكأس برونزية، بينما فازت خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بكأسين ذهبيتين وكأسين برونزيتين، وفازت خيول نايلا حايك بكأسين ذهبيتين وفضيتين و برونزية.

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