محمد الشرقي: مكانة رائدة للفجيرة في تنظيم منافسات الرياضات البحرية العالمية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، على هامش حفل اليوبيل الفضي للنادي.

وقع الاتفاقية أحمد إبراهيم، مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كورت، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بحضور الدكتور رافييل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، المكانة الرائدة، التي حققتها إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة منافسات الرياضات البحرية العالمية، واستقطاب أبطال العالم للتنافس فيها، مشيراً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتوفير متطلبات إنجاح البطولات الدولية التي ينظمها النادي، وتنفيذ أهدافها، التي توائم تطلعات الدولة ورؤيتها التنافسية في هذا المجال. ونوّه سموه، بأهمية الشراكة الاستراتيجية واتفاقية التعاون بين الطرفين، ودورها الرئيس في تطوير الرياضات البحرية مستقبلاً بأشكالها كافة، وتمكين وتدريب الناشئين وتأهيلهم للعالمية عبر برامج التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، بالعمل البناء والتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي في السنوات السابقة، وجهود النادي على مدار 25 عاماً نحو ترسيخ السمعة العالمية لإمارة الفجيرة في مجال الرياضات البحرية، وبطولة العالم للزوارق السريعة فئة ((الإكس كات)) خاصة، بما يسهم في دعم رؤيتها وخططها ونموها على جميع الصعد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والفجيرة الدولي للرياضات البحرية في مختلف المجالات.

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