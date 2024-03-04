3 مباريات على ملعب «الصقور» تحدّد المصير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات ((الصقور))، 3 مباريات متتالية على ملعبه ووسط جماهيره في دوري أدنوك للمحترفين، تحدد بشكل كبير مصيره في المنافسة التي يحتل فيها المركز الأخير برصيد 5 نقاط نالها في أول 4 جولات من المنافسة بالفوز على خورفكان والتعادل أمام عجمان وبني ياس، وسبق ذلك خسارته في الافتتاح أمام الوصل، وبعدها تلقى 10 هزائم متتالية كان آخرها أمام عجمان في الجولة الأخيرة جعلته مهدداً بالهبوط.

ويخوض((الصقور))، مبارياته المصيرية الثلاث في الشهرالجاري، وخلال 20 يوماً أمام 3 فرق تحتل مراكز الوسط بجدول الترتيب، وستكون مباراته الأولى أمام البطائح الجمعة المقبل والمؤجلة من الجولة الـ 13، ويضع الفريق أهمية كبيرة للقاء بهدف إنهاء سلسلة الهزائم وكسب 3 نقاط ترفع معنويات اللاعبين وتمنحهم الأمل في إمكانية البقاء بدوري المحترفين، فيما لن تكون المهمة سهلة أمام منافسه الذي يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة ويرغب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على اتحاد كلباء.

ويلتقي((الصقور))، ضمن الجولة 16 مع ضيفه خورفكان 13 مارس الجاري بهدف تكرار الفوز عليه بعد التغلب عليه في لقاء الذهاب، بينما ستكون مباراته الثالثة على التوالي بملعبه 28 مارس أمام بني ياس الذي كسب منه نقطة بالتعادل في الجولة الرابعة.

ويأمل فريق الإمارات، في كسب الـ 9 نقاط في المباريات الثلاث، خاصة أن منافسيه من فرق الوسط، وسبق أن خرج أمامها بنتائج إيجابية، باستثناء البطائح الذي يلعب أمامه للمرة الأولى في الدوري، ما جعل إدارة النادي تمنح المباريات الثلاث اهتماماً كبيراً مع دعم اللاعبين معنوياً وحث الجماهير على مؤازرة الفريق.

وفي حال نجاح ((الصقور)) في تجاوز عقبة ضيوفه في مبارياته المقبلة، فإنه سيجدد آماله في البقاء بالدوري بينما مواصلة نزيف النقاط أو الخروج بنقطة التعادل من كل مباراة سيقود الفريق ((منطقياً)) نحو هاوية الهبوط في ظل فارق الثماني نقاط الذي يفصله حالياً عن كلباء صاحب المركز الـ 12 آخر مراكز الأمان في جدول الترتيب.

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