راكان العجمي: «الكلاسيكو» و«الديربي» أوفيا بالوعود

رأى راكان العجمي لاعب نادي الجزيرة السابق أن «الكلاسيكو التاريخي» بين الوصل وضيفه الشارقة، و«ديربي أبوظبي» بين الوحدة وضيفه الجزيرة أوفيا بالوعود في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وجاءا قمة في الأداء والروح القتالية من اللاعبين، واستحقا الفوز فيهما الوصل 0-2، والوحدة 2-3، وأوضح أن الوصل يعزف لحن التفوق منفرداً في الموسم الجاري، وبات المرشح الأقوى والأجدر للفوز بدرع الدوري، لأن لاعبيه ومدربهم ميلوش ميلوييفيتش، يخوضون كل مباراة كأنها نهائي كأس، بصرف النظر عن قوة ووضعية المنافس في جدول ترتيب المسابقة.

وعن «ديربي أبوظبي» قال: «المعروف منذ سنوات أن لقاء الوحدة والجزيرة دائماً ما يكون قوياً ومثيراً بصرف النظر عن مدى تنافسهما على اللقب، ولذا جاءت مواجهتهما في الجولة 15، كما توقع الجميع، إلا أن الفريقين من وجهة نظري الشخصية أصبحا بعيدين عن اعتلاء منصة تتويج الدوري هذا الموسم بعيداً عن لغة الأرقام، لأنهما لا يقدمان المستوى الثابت، الذي يمكن بناء التوقعات عليه، ومجريات مباراتهما الأخيرة تؤكد هذا الأمر، إذ بعدما تقدم الوحدة بهدفين نظيفين يتعادل الجزيرة، ولكنه يخسر في النهاية، ويتراجع في جدول الترتيب».

التركيز مطلوب

وتحدث راكان عن فوز العين على حتا 3-5 قائلاً: «العين يفوز، ولكني أرى أن مدربه هيرنان كريسبو أقل من الطموح، وقرار تغيير الفريد شرودر لم يكن موفقاً، لأن العين كان يؤدي معه بصورة أفضل، وعندما ذهب شرودر إلى النصر تحسنت نتائج ومستويات «العميد»، رغم أنه لم يجر أي صفقات شتوية، وحافظ على المجموعة التي لديه من اللاعبين، وعلى الرغم أننا تعودنا على أن العين لا يتأثر بالمشاركة في المنافسة على أكثر من بطولة في نفس الوقت، إلا أنني أتمنى أن يركز الفريق على بطولتين هذا الموسم، وتكون الأولوية لدوري أبطال آسيا، لأن الفريق بدأ يعاني من غيابات مؤثرة في الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات، وتعدد المسابقات».

وبالنسبة لشباب الأهلي قال: «رغم احتلال الفريق للمركز الثالث مع نهاية مباريات الجولة 15، إلا أننا لا نزال نبحث عن «الفرسان» الذين نعرفهم، فالفريق يحقق الانتصارات المطلوبة، ولكننا لا نشعر بقوة وجماليات الفريق المعروفة على أرض الملعب، ومع هذا سيبقى العين وشباب الأهلي الأكثر ضغطاً على صدارة الوصل في الجولات المقبلة، مع ابتعاد الشارقة والجزيرة عن دائرة المنافسة، بأداء ونتائج متذبذبة، وأتوقع أن تزداد إثارة المنافسة أكثر على صراع البقاء في دوري المحترفين، لأن المتبقي من المسابقة بات يشكل تهديداً كبيراً للأندية الباحثة عن طوق النجاة من الهبوط».





صدمة التغيير

تحدث راكان العجمي عن قرار اتحاد كلباء إنهاء عقد مدربه الإيراني فرهاد مجيدي بالقول: «شعرت بالصدمة من القرار، لأن الفريق يقدم كرة جميلة منذ الموسم الماضي، ولكنه لا يحالفه التوفيق على صعيد النتائج بالموسم الحالي، وواضح للجميع الروح العائلية الجميلة بين المدرب واللاعبين، وأتمنى أن يكون المدرب الجديد قادراً على إعادة الانتصارات للفريق، لأن جميع الأندية التي أجرت تغييرات على مدربيها لم تقنع في الأداء والنتائج حتى الآن، باستثناء النصر مع شرودر، والذي نجح في إعادة الثقة إلى الفريق وجماهيره، وأصبح «العميد» أحد الفرق التي تقدم كرة ممتعة في دورينا».







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