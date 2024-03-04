طرد عادل سبيل وشكوك ركلة جزاء الوحدة الأكثر إثارة تحكيمياً

نال طرد عادل سبيل لاعب خورفكان في الدقيقة 4 من عمر مباراة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي، القسط الأكبر من الجدل عقب نهاية مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد اتفاق استوديوهات التحليل التحكيمي، على عدم صحة القرار في تدخل طبيعي يكتفى فيه بالإنذار، وتأثيره على مجريات المباراة التي أدارها الحكم سلطان عبد الرزاق، وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 3 ـ 0، وتساءلوا على دور حكم الفيديو أحمد عيسى درويش، وحكم الفيديو المساعد قيس الخديم، في هذا القرار.

فيما أجاد نواف الزيودي، إدارة مباراة اتحاد كلباء والبطائح، ودون أخطاء مؤثرة، وأحمد بلال في مباراة عجمان والإمارات، كما جاءت قرارات محمد الهرمودي، في لقاء العين وحتا، وجاءت سليمة بعدم احتساب ركلتي جزاء لحتا في الدقيقتين 51 و4 من الوقت بدل الضائع، إلا أن خالد عيسى، كان يستحق إنذاراً في الاحتكاك بينه وبين جابريال دي سوزا، في الكرة المشتركة التي استخلصها مهاجم حتا، وأحرز منها هدف فريقه الأول في الدقيقة 49، وإذا لم يكن دي سوزا نجح في استخلاص الكرة والتسجيل، كان يستحق عيسى بطاقة حمراء.

ونجح يحيى الملا، في العبور بقمة الوصل والشارقة، إلى بر الأمان، مع قرار صحيح باحتساب هدف الوصل الأول، لعدم وجود تسلل من فابيو دي ليما، لأنه لم يكن متداخلاً على الكرة ولم يحجب الرؤية عن حارس الشارقة، كما كان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم للوصل في الدقيقة 42، بعدما لمست الكرة يد الكوري شو يوم مين مدافع الشارقة، عن غير عمد.

كما نجح أحمد عيسى درويش، في إدارة مباراة النصر وبني ياس، وشهدت قراراً سليماً بإلغاء هدف بني ياس، نتيجة تمركز صحيح من الحكم المساعد، فيما أدار أحمد سالم خلفان، مباراة الوحدة والجزيرة، وكانت هناك شكوك حول ركلة جزاء في الدقيقة 47، لمصلحة الوحدة، ولم تتدخل تقنية الفيديو، لإعادة النظر في اللعبة.

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