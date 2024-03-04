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السناني نجم الجولة وتألقه وراء تربع الوصل على القمة

3/4/2024 7:52:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 6 من 24 هدفاً سجلوا في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يتحمل المدافعون مسؤولية 10 أهداف أخرى، وتركزت أخطاء الحراس على ردة الفعل الضعيفة، والقرارات الخاطئة التي لا تزال مستمرة وبكثرة.

وأشار إلى أن أهداف الجولة قسمت بالتساوي على شوطي المباريات بواقع 12 هدفاً في كل شوط، وسجل 3 أهداف منها في الأوقات الإضافية، و10 أهداف في الثلث الأخير من الشوطين، و5 أهداف من خارج المنطقة، و13 هدفاً من داخل المنطقة، وتم تسجيل 10 أهداف من انفرادات، وهو معدل عالٍ، ويدعو الأندية لمراجعة تنظيماتها الدفاعية.

وأوضح أن الجولة 15، شهدت أول شباك نظيفة لعجمان خلال دوري هذا الموسم، وتألقاً لافتاً من خالد السناني حارس الوصل، والذي كان نجم حراسة المرمى بلا منازع، بعدما حافظ على شباكه نظيفة خلال لقاء القمة أمام الشارقة، ووصل بذلك إلى 5 شباك نظيفة خلال الجولات 15 الماضية، وبات أحد الأسباب الرئيسية في محافظة الوصل على صدارة المسابقة حتى الآن، مع تفرده ومعه حارس اتحاد كلباء عيسى الهوتي، في المشاركة في جميع مباريات فريقيهما بالدوري، وبين الدكتور زكريا، أن الحراس حافظوا على نظافة شباكهم في 40 من 101 مباراة في الدوري، وأن الوصل والنصر وشباب الأهلي، يتصدرون قائمة الأكثر محافظة على نظافة الشباك حتى الآن.

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