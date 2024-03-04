196 فعالية في اليوم الرياضي الوطني بمشاركة 70 ألف شخص

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية، عن تنظيم 196 فعالية رياضية متنوعة، من بينها 7 فعاليات رئيسية في مختلف إمارات الدولة، ضمن النسخة التاسعة لليوم الرياضي الوطني، المقررة بعد غدٍ تحت شعار ((الإمارات تجمعنا))، وبمشاركة أكثر من 70 ألف شخص.

وتقام مبادرة اليوم الرياضي الوطني سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني.

وتم الكشف عن تفاصيل اليوم الرياضي الوطني وبرنامج الفعاليات، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي، أمس، بحضور فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني.

وأكد عبدالعزيز السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، أهمية المبادرة التي رسخت على مدار 8 نسخ مفاهيم رياضية ومجتمعية أصيلة، ونجحت بامتياز منذ النسخة الأولى في العام 2015 في أن تكون الفعالية الرياضية الوطنية الشاملة على مدار العام التي تجمع الصغير والكبير والأفراد والمؤسسات والجهات والهيئات لممارسة الأنشطة المتنوعة رياضية كانت أم تراثية وترفيهية.

وأوضح السلمان، أن المبادرة نجحت منذ نسختها الأولى في تحقيق أهدافها المجتمعية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع لجعلها أسلوب حياة، مشيراً إلى أنها مبادرة فريدة تجمع آلاف المشاركين من ثقافات وجنسيات مختلفة تحت شعار واحد ((الإمارات تجمعنا)).

وأوضح السلمان، أن الفعاليات ستقام في مختلف إمارات الدولة على مدار 24 ساعة، الخميس المقبل، وتتميز بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المصاحبة، حيث تنظم كل إمارة فعالية رئيسية واحدة هي عنوان الحدث في الإمارة بمشاركة كبار المسؤولين، إلى جانب أنشطة فرعية عديدة، سواء كانت من الجهات الرسمية أم الخاصة، تم خلالها مراعاة توفير التنوع المطلوب لضمان استقطاب أكبر قدر من المشاركين من مختلف الفئات العمرية وبمختلف الرياضات.

تعزيز حضور

وأشار السلمان، إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع أفراده وبكل مكوناته على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وجعل ذلك أسلوب حياة وسلوكاً يومياً، بما يسهم في جعل مجتمع دولة الإمارات مجتمعاً صحياً نشيطاً في المقام الأول. وقال: ((سعدنا بحجم التفاعل والإقبال الكبير على التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الرياضي الوطني خلال الفترة الحالية، الذي يتزايد يوماً تلو الآخر حتى موعد انطلاق الفعالية الخميس المقبل السابع من مارس الجاري، ما يبشر بإقامة نسخة ناجحة من الحدث)).

وشهد المؤتمر الصحافي، الإعلان عن الفعاليات الرئيسية لكل إمارة، حيث تنظم إمارة الفجيرة الفعالية الرئيسية، وهي عبارة عن ((المشي)) على كورنيش الفجيرة وكورنيش المظلات، بينما تستضيف واجهة الخور المائية بأم القيوين الفعالية الرئيسية، وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي، وهي فعالية للمشي، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية.

كما ستقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة، إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

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