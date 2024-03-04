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«الأولمبي» يواجه نظيره المصري في «غرب آسيا تحت 23 سنة»

3/4/2024 7:52:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة لكرة القدم،التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان،عن مواجهة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المصري، الذي يشارك ببطاقة دعوة، فيما تلتقي السعودية مع الأردن، وكوريا الجنوبية مع تايلاند، وأستراليا مع العراق، وتقام البطولة في مدينة الإحساء بالسعودية من 20 إلى 26 الجاري.

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