«الأولمبي» يواجه نظيره المصري في «غرب آسيا تحت 23 سنة»

«الأولمبي» يواجه نظيره المصري في «غرب آسيا تحت 23 سنة»
التاريخ
3/4/2024 7:52:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة لكرة القدم،التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان،عن مواجهة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المصري، الذي يشارك ببطاقة دعوة، فيما تلتقي السعودية مع الأردن، وكوريا الجنوبية مع تايلاند، وأستراليا مع العراق، وتقام البطولة في مدينة الإحساء بالسعودية من 20 إلى 26 الجاري.
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